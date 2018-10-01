В Москві заарештували екс-міністра Миколу Рудьковського - ЗМІ
Російська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського в Москві, повідомляють російські ЗМІ.
Екс-міністра затримали 28 вересня, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомило агентство "Москва".
В Росії Рудьковського оголосили в розшук після того, як в червні 2014 року він начебто жбурнув камінь в посольство РФ в Києві.
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Басманний суд Москви ще в травні 2016 року заочно заарештував політика терміном на два місяці.
Термін починають рахувати з дня екстрадиції в РФ або з дня затримання на території Росії, пояснює агентство "Інтерфакс".
Міністерство закордонних справ України повідомило, що перевіряє інформацію про арешт Рудьковського в Росії.
Микола Рудьковський - український політик, колишній лідер Соціалістичної партії України. У 2002-2006 роках він був депутатом парламенту, обирався до Верховної ради також у 2012 році.
Крім того, у 2006-2007 роках Рудьковський очолював Міністерство транспорту.
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