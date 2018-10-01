13 цікавих фактів про каву

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щодня у світі випивають близько двох мільярдів чашок кави

Кава ще ніколи не була настільки популярною.

Хтось не може жити без чашки чорної кави зранку, дехто полюбляє випити еспресо після обіду, хтось віддає перевагу філіжанці капучино або фрапе під час робочої перерви. Але одне точно - так багато кави у світі ще не пили.

У 1991 році споживання кави у світі становило 90 мільйонів 60-ти кілограмових мішків, за даними Міжнародної організації з кави (ICO). Цього року прогнозується, що споживання сягне понад 160 мільйонів мішків.

Тож у Міжнародний день кави влаштовуйтесь зручніше із чашкою свого улюбленого варіанту цього напою і дізнайтеся 13 фактів про каву, які ви могли не знати.

1. Кава, насправді, - це вишня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каву готують з обсмаженого насіння фруктів, які називають кавовою вишнею

Зерна, з яких ви робите каву - це насправді обсмажені насінини з фрукта, який називають кавова вишня. Якщо таку вишеньку розкусити, всередині ви знайдете дві сплюснуті кісточки-насінини.

Близько 5% світової кави, згідно з даними Національної кавової асоціації США, містять овальне зерно, яке називають "піберрі"-англійською peaberry, "горохова ягода", оскільки ззовні насінина схожа на горошину. Іспанською такі зерна називають "караколільо" ("маленький равлик").

Такі зернини сортують вручну і дуже цінують за більш витончений та міцніший аромат.

2. Дехто споживає каву як їжу

Люди століттями п'ють каву, але дехто більше полюбляє її їсти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кава не завжди була напоєм: з неї роблять енергетичні батончики, додаючи до їхнього складу мелену каву

Деякі компанії також використовують залишки кавової ягоди для виготовлення борошна. Із нього роблять тістечка, хліб, шоколад, соуси та в інші продукти.

Проте вони не завжди смакують як кава: залежно від виду, відчуватимуться квіткові, цитрусові або фруктові нотки.

3. Кава з випорожнень дорого коштує

Цивета або слон? Найдорожча кава проходить через кишківник цих тварин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Копі лювак - один з найдорожчих видів кави в світі, але зараз конкуренцію йому створює кава, частково перетравлена слонами

Копі лювак - це кава з випорожнень схожої на кота тварини - азійської пальмової цивети. Кавові ягоди ферментуються, поки проходять через травний тракт тварини, після чого їх збирають і продають.

Півкілограмовий пакет таких зерен в елітних магазинах може коштувати до 700 доларів.

Останнім часом сильну конкуренцію копі лювак складає так звана кава "Чорний бивень", або "Чорна слонова кістка" (Black Ivory). Її виготовляють із зібраних вручну кавових зерен, які з'їли, а потім випорожнили слони в Таїланді.

Цю каву винайшов канадець Блейк Дінкін. Маленькі пакунки по 35 грамів продаються у США за 85 доларів.

Як пише журнал Toronto Life, кава з таких зерен має "майже схожий на чайний, не гіркий присмак з нотками какао, індійського фініка, тютюну та шкіри".

4. Кава корисна для здоров'я...

Кава багата на антиоксиданти, які оберігають наші клітини від токсинів, хімікатів та запалення.

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Раніше цього року дослідження, результати якого опублікували в журналі Annals of Internal Medicine, засвідчило, що споживання до трьох чашок кави на день знижує ризик смерті з кількох ключових причин, зокрема від серцевих захворювань.

Дослідники спостерігали за більш ніж 500 000 людьми в десяти європейських країнах протягом 16 років.

Інші дослідження вивчали, чи може кава знизити ризик розвитку діабету другого типу та боротися з нейродегенеративними захворюваннями, як от деменція та хвороба Альцгеймера. Але в цих галузях потрібні подальші дослідження.

Вміст кофеїну в каві також допомагає людям збільшити рівень енергії і покращити спортивні результати.

5. ...але в помірних кількостях

Копирайт изображения Reuters Image caption Кофеїн є стимулятором і може становити ризик, якщо вживати його у надмірній кількості

Оскільки кофеїн є стимулятором, він може становити ризик, якщо вживати його в надмірній кількості.

Вагітним краще обмежити споживання кофеїну, оскільки цю речовину пов'язують з низькою вагою новонароджених, а іноді й з викиднями.

Британська служба охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам вживати не більше 200 міліграмів кофеїну на день. Це трохи більше чашки фільтр-кави або дві чашки розчинної.

6. Існує два види кавових зерен

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кущі арабіки походять з ефіопських рослин. Робусту часто використовують у кавових сумішах та розчинній каві

Арабіка походить від оригінальних кавових рослин, які відкрили в Ефіопії. З плодів цих кущів виготовляють витончену, м'яку, ароматну каву, яка є дорожчою і становить приблизно 70% усього світового виробництва.

Робуста має дещо гіркіший присмак і вдвічі більший вміст кофеїну. Ці зерна здебільшого використовують у сумішах (блендах) та для розчинної кави. Їх вирощують в Центральній та Західній Африці, деяких регіонах Південно-Східної Азії, зокрема в Індонезії та В'єтнамі, а також у Бразилії.

7. Каву відкрили кози в Ефіопії (як стверджує легенда)

За легендою, у дев'ятому столітті пастух на ім'я Кальді побачив, як його кози їли ягоди з дивного куща, і помітив, що після цього тварини були сповнені енергії і не спали всю ніч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ефіопія вважається батьківщиною кави

Він розповів про це монахам, які зрозуміли, що можуть робити з ягід напій, щоб не засинати під час молитви.

8. Каву спочатку називали вином

У XV столітті каву вже вирощували у Ємені. Звідти пішла її перша назва - словом qahwahу Ємені називали вино.

Століття потому каву вже знали в Персії, Єгипті, Сирії та Туреччині.

9. Перші кав'ярні з'явилися на Близькому Сході

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кава стала частиною місцевої культури, подолавши шлях з Ефіопії до Аравійського півострову та інших куточків світу

Кавою насолоджувалися не лише вдома, але й у громадських кав'ярнях, які почали з'являтися в містах на Близькому Сході.

Кав'ярні швидко набули популярності та стали місцями для зустрічі, де люди обмінювалися останніми чутками, грали в шахи або слухали музику.

10. Усю каву світу вирощують у так званому "Зерновому поясі"...

Кава зростає у понад 50 країнах, які розташовані в зоні, що називається Зерновим поясом, між Тропіком Козорога та Тропіком Рака. Цей пояс простягається від сходу Мексики до Папуа Нової Гвінеї. Ось найбільші виробники кави:

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КАВИ У СВІТІ - 2018 (прогноз) Країна Виробництво (мільйонів мішків) % світового виробництва Бразилія 58 36% В'єтнам 30 18% Колумбія 14 9% Індонезія 12 8% Гондурас 8,3 5% Ефіопія 7,7 5%

Бразилія, В'єтнам та Колумбія також є найбільшими експортерами.

11. ... але найбільше кави на душу населення вживають у Скандинавії

Копирайт изображения Getty Images Image caption У скандинавських країнах п'ють більше кави, ніж у будь-якому іншому регіоні

За даними Міжнародної організації з кави, найбільше кави на душу населення споживають у Фінляндії. Кожен мешканець цієї країни споживає в середньому 12 кг кави щороку.

Далі в переліку йдуть Норвегія (9,9 кг на душу населення), Ісландія (9 кг), Данія (8,7 кг) та Швеція (8,2 кг).

Італійці, які зробили каву невіддільною складовою "дольче віта", споживають 5,9 кг кави на душу населення щороку.

12. Кава проти чаю: хто кого?

Який напій популярніший - кава або чай? Британська кавова асоціація стверджує, що кава - "найпопулярніший напій у світі". У світі щодня споживають близько двох мільярдів чашок кави. Але не все так просто.

Копирайт изображения Reuters Image caption Виробництво кави більше ніж чаю за вагою - але щоб зробити чашку кави потрібно більше сировини, ніж для чашки чаю

У двох найбільш густонаселених країнах світу - Китаї та Індії - переважно п'ють чай. Кава переважає в Північній та Південній Америці та континентальній Європі, а чаю віддають перевагу на більшій частині Азії та в країнах колишнього Радянського Союзу.

Географ Девід Ґріґґ з Університету Шеффілда у Великій Британії намагався визначити переможця цього суперництва у своїй статті у виданні GeoJournalу 2006 році.

Він зазначав, що порівнювати слід за літрами, оскільки хоча у світі щороку за вагою вживають приблизно на 80% більше кави, ніж чаю, на одну чашку потрібно лише два грами чаю, але десять грамів кави.

На основі таких математичних розрахунків він зробив висновок: "На одну чашку кави випивають три чашки чаю".

13. Ви теж можете приготувати ідеальну чашку кави

Ось поради, як приготувати ідеальну чашку каву вдома, за рекомендаціями від Національної кавової асоціації США:

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ваша ідеальна кава вразить будь-яких гостей

Переконайтеся в тому, що ваше обладнання очищене від старих залишків кави, адже вони можуть зробити ваш напій гірким та неприємним на смак

Оберіть свої улюблені зерна. Арабіка чи робуста? Суміш або моносорт? Легкого чи темного обсмаження?

Свіжість важлива: намагайтеся молоти каву якомога ближче до часу її приготування

Переконайтеся в тому, що помел кави відповідає вашому методу її приготування - кава-машина, фільтр, заварювання і т. д.

Використовуйте фільтровану або бутельовану воду. Не перегрівайте її: температура води має становити 90-95 градусів за Цельсієм, коли вона виливається на ваші зерна.

Тривалість часу, протягом якого змелена кава має контактувати з водою, залежить від методу, який ви використовуєте. Для еспресо це може становити близько 30 секунд, а для кави холодного заварювання - цілу ніч.

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