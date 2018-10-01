У школі на Вінниччині майже 30 дітей захворіли на кір

Копирайт изображения UNIAN Image caption Захворюваність на кір в Україні різко зросла у 2017 році

З початку вересня в одній школі смт Тиврів, що на Вінниччині, на кір захворіло 28 дітей.

Усі ті, хто захворів, були невакциновані або не мали повторних щеплень, розповіла ВВС News Україна Тетяна Бондаренко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації.

Вік переважної більшості дітей, які захворіли, - 10-14 років. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на голову департаменту, стан дітей задовільний, госпіталізація їм не знадобилася.

У департаменті охорони здоров'я пов'язують спалах захворювання з тим, що батьки відмовлялися від щеплень.

"Вакцини для профілактичного щеплення дітей в області достатня кількість", - наголошує пані Бондаренко.

Захворюваність на кір на Вінниччині зросла з початком навчального року.

За останній тиждень в області зареєстрували 83 випадки захворювання на кір, з них 71 дитина.

У серпні раз на тиждень у Вінницькій області реєстрували в середньому близько 30-50 випадків кору на тиждень.

Кір не відступає

Загалом захворювання на кір в області не знижується з 2017 року, коли по всій країні зафіксували спалахи кору.

У 2016 році у Вінницькій області не було зареєстровано жодного випадку кору, розповідає пані Бондаренко.

"Зараз у зв'язку з тим, що сімейні лікарі припинили давати довідки батьками про можливість відвідування шкіл і садочків без щеплень, - каже пані Бондаренко, - активність батьків щодо щеплень виросла, і ми думаємо, що зупинимо це захворювання".

Україна є європейським лідером за захворюваністю на кір.

За даними ВООЗ, за перше півріччя 2018 року на кір тут захворіли 23 тисячі людей - це більша частина усіх європейських хворих.

Це ушестеро більше людей, ніж за весь минулий рік.

12 людей, з яких восьмеро дітей, - померли.

Кір - інфекційна хвороба, яка легко поширюється. 9 з 10 неімунізованих людей хворіють на кір після контакту з хворим, якщо вони не були щеплені або не перехворіли на кір раніше.

Це одна з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Від кору помирають три-п'ять людей на 1000 заражених.

Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація, нагадують у МОЗ.

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