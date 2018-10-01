Фотограф отримав два роки за домагання. До чого тут Нобелівська премія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жан-Клод Арно одружений на Катаріні Фростенсон, яка була членом Нобелівського комітету з літератури

Французький фотограф Жан-Клод Арно отримав два роки в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні. Саме цей скандал зрештою призвів до того, що у 2018 році не вручатимуть Нобелівську премію з літератури.

У понеділок шведський суд визнав 72-річного Арно винним у зґвалтуванні, яке сталося 6 жовтня 2011 року у Стокгольмі.

Жертві, ім'я якої не розкривають, призначено компенсацію у розмірі 12 тисяч доларів.

Сам фотограф відкидає звинувачення на свою адресу, називає судовий процес "полюванням на відьом" і обіцяє оскаржити судовий вирок.

Елізабет Масі Фрітц, яка захищає інтереси постраждалої, каже, що рішення суду стало "полегшенням" для її клієнтки.

До чого тут Нобелівська премія?

Разом зі своєю дружиною - поетесою і членом Нобелівського комітету Катаріною Фростенсон - Арно володів культурним центром "Форум", який отримував фінансову підтримку від Шведської академії.

В листопаді минулого року 18 жінок звинуватили фотографа в сексуальних домаганнях. За їхніми словами, він схиляв їх до сексу, використовуючи службове становище.

За їхніми словами, він домагався їх прямо у приміщеннях, що належать академії.

Копирайт изображения AlfredNobel.org Image caption У 2018 році Нобелівську премію з літератури не вручатимуть вперше з часів Другої світової війни

Зрештою дружину Арно звинуватили у тому, що вона не повідомила комітет про конфлікт інтересів під час розподілу субсидій.

Також Фростенсон запідозрили у "зливах" інформації про переможців Нобелівської премії з літератури ще до офіційного оголошення результатів.

Скандал навколо Жан-Клода Арно зрештою став приводом для розслідування у Шведській академії і призвів до розколу всередині організації.

Зі складу комітету вийшли керівник та кілька членів - зокрема й сама пані Фростенсон.

Через кризу Нобелівський комітет відмовився від вручення Нобелівської премії з літератури у 2018 році.

Натомість наступного року церемонію нагородження відновлять і оголосять одразу двох лауреатів - за 2018 і 2019 роки.

Криза ніяк не вплине на вручення Нобелівської премії в інших сферах.

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