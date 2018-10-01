Мішель Терещенко оголосив про відставку й намір іти в президенти

Копирайт изображения УНІАН

Мер Глухова та нащадок давнього роду українських підприємців Мішель Терещенко оголосив, що на найближчих виборах балотуватиметься в президенти України.

Про це він заявив під час прес-конференції, присвяченій його відставці з посади мера Глухова.

Протягом першої частини виступу він жалівся на місцевих корупціонерів, які не дають йому змоги повноцінно виконувати свої обов'язки, а згодом заявив про намір іти в президенти.

"Я можу ще два роки займати посаду міського голови у заблокованому корупціонерами місті, отримуючи зарплату, але без можливості продемонструвати результат. Складання мною повноважень міського голови - це не капітуляція перед існуючим свавіллям, а мій виклик системі", - сказав він.

Терещенко додав, що вибори - це єдина можливість змінити країну законним шляхом, проте серед кандидатів він не бачить жодного, хто міг би зламати нинішню систему.

"Рівно 100 років тому мої пращури були змушені залишити батьківщину через те, що її захопили бандити. Але не для того я повертався на цю землю, не для того відмовлявся від французького паспорту, щоб купка негідників, які привласнили собі українську державу, вижили мене з батьківщини моїх пращурів", - сказав він.

"Я вимушений балотуватися на посаду президента України. Впевнений, що на моєму місці у такий складний для країни час кожен з моїх пращурів прийняв би таке ж відповідальне та важке рішення", - додав пан Терещенко.

Він зазначив, що його кампанія буде ґрунтуватися виключно на волонтерській роботі "небайдужих громадян".

Хто такий Мішель Терещенко?

Пан Терещенко виріс у емігрантській родині французьких українців. Його дід - міністр фінансів Російської імперії Михайло Терещенко - змушений був емігрувати після приходу до влади більшовиків.

У 2003 році Терещенко вирішив переїхати до України і почав розвивати бізнес у Глухові - саме тут, каже він, колись жили його пращури.

У 2015 році Мішель Терещенко отримав українське громадянство і тоді ж вирішив балотуватися на посаду міського голови Глухова.

Зрештою Терещенко набрав 64,58 % голосів виборців і здобув сенсаційну перемогу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.