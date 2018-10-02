Нобелівську премію дали за досягнення з лазерної фізики

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Нобелівську премію присудили Артуру Ашкіну, Жерару Мору та Донні Стрікленд за досягнення у сфері лазерної фізики.

"Академія наук Королівства Швеції вирішила розділити Нобелівську премію з фізики 2018 року "за новаторські винаходи у галузі лазерної фізики" між Артуром Ашкіним та Жераром Мору з Донною Стрікленд", - йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

Ашкін отримав визнання за те, що винайшов "оптичний пінцет", який завдяки світловим променям може захоплювати маленькі частки, атоми та молекули. З ним можна досліджувати віруси, бактерії та інші живі клітини, не пошкоджуючи їх. Завдяки цьому стали можливі, зокрема, найважчі операції на очах.

Жерар Мору та Донна Стрікленд винайшли метод отримання ультракоротких та високоефективних лазерних імпульсів. Техніка, яку вони розробили, відкрила нові напрямки досліджень та застосовується в промисловості та медицині.

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Донна Стрікленд стала першою з 1963 року жінкою, яку відзначили Нобелівською премією з фізики.

Вчені розділять між собою винагороду в 9 мільйонів шведських крон (це трохи більше одного мільйона доларів).

Минулого року Нобелівську премію з фізики дали за вивчення гравітаційних хвиль вченим Райнеру Вайссу, Беррі Берішу і Кіпові Торну.

Премія з фізики була заснована з волі шведського вченого Альфреда Нобеля і присуджується з 1901 року. Першим премію отримав Вільгельм Рентген за "відкриття чудових променів, названих згодом в його честь".

Нобелівський тиждень розпочався напередодні із оголошення переможців у сфері медицини та фізіології. Ними стали Джеймс Еллісону і Тасуку Хондзьо.

Вони розробили революційні методики імунотерапії ракових захворювань з використанням Т-клітин, відмінні від радіо та хіміотерапії. Премії присудили науковцям "за їх відкриття терапії раку шляхом гальмування негативного імунного регулювання".

Лауреатів Нобелівської премії з хімії у Швеції оголосять у середу, а премії миру - у п'ятницю.

Нобелівську премію з літератури цього року не вручатимуть через сексуальний скандал. Чоловіка шведської поетеси Катаріни Фростенсон, яка з 1992 року була членом академії, французького фотографа Жан-Клода Арно звинуватили у сексуальних домаганнях. Деякі епізоди, за словами постраждалих, відбувалися прямо у приміщеннях, які належать академії.

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