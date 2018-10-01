Автор "Вічної любові" та найкращий виконавець століття: помер Шарль Азнавур
Всесвітньо відомий французький співак та актор Шарль Азнавур помер у віці 94 років.
За свою більш ніж 80-річну кар'єру Азнавур створив приблизно 1200 пісень, зіграв у 60 фільмах та продав понад 180 млн дисків.
Його знають в усьому світі завдяки хітам "She" 1974 року та "Вічна любов" 1981 року.
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У 2017 Шарль Азнавур отримав власну зірку на Алеї слави Голлівуду.
Він тричі був одруженим та мав шістьох дітей.
У 1998 році CNN визнав його найкращим естрадним виконавцем ХХ століття.
20 жовтня Азнавур мав виступити з концертом у Києві.
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