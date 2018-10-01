Колишня “Міс Ірак” жаліється на погрози. Нещодавно вбили іншу “королеву краси”

Копирайт изображения AFP Image caption Шима Кассем перемогла в конкурсі "Міс Ірак" у 2015 році

Колишня "Міс Ірак" Шима Кассем розповіла, що невідомі погрожують їй вбивством. Кілька днів тому країну сколихнула новина про смерть іншої моделі.

За словами Шими Кассем, вона отримала повідомлення, в якому сказано, що вона "буде наступною".

У четвер, 27 вересня, невідомі вбили іншу "королеву краси" - колишню "Міс Багдад" Тару Ферес.

Вона була зіркою іракських соцмереж: за її акаунтом в інстаграмі слідкували близько трьох мільйонів людей.

Прихильники загиблої вважають, що вона стала жертвою радикалів, які вирішили покарати її за "немусульманський" спосіб життя, зокрема за любов до відвертого одягу.

У серпні повідомляли про ще дві смерті, пов'язані з індустрією краси: за загадкових обставин померли власники двох салонів краси у Багдаді. Їх вбили в їхніх власних домівках.

Загиблі входили до того ж кола спілкування, що й Тара Фарес.

Чи пов'язані усі ці смерті, наразі незрозуміло. Проте прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді каже, що у нього складається враження, ніби серія вбивств була вчинена "за планом".

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Тару Фарес вбили двоє мотоциклістів, які відкрили вогонь по її автівці прямо в центрі Багдада.

У соцмережах вона часто викладала фотографії, де позувала в одязі, що облягає тіло, ділилася знімками незвичайних зачісок, макіяжу і татуювань.

За словами очільниці місцевої правозахисної організації Хани Едвар, серія вбивств - це ніщо інше, як "сигнали, спрямовані як проти активістів, так і проти суспільства загалом".

"Напади на жінок, що є публічними фігурами, - це спроба змусити їх замовчати", - додала Едвар.

Минулого року жертвою радикально налаштованих борців за мусульманські цінності став іракський чоловік-модель Карар Нуші.

Його знайшли мертвим в Багдаді після того, як він кілька разів отримував погрози через довге волосся та любов до одягу, що підкреслює фігуру.

Він помер від ножових поранень, на тілі також знайшли сліди катувань.

Ще один скандал минулого року спалахнув навколо "Міс Всесвіт Ірак" Сари Ідан.

Частина іракців розкритикувала її через селфі з "Міс Ізраїль" Адар Гандельсман, яке дівчина виклала незабаром після шоу в Лас-Вегасі.

Через непрості стосунки між обома країнами значна кількість користувачів розгледіла у фотографії зраду: вони вимагали від Сари Ідан видалити фото і погрожували їй розправою.

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