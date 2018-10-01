Покупці скаржаться на зарядки нових iPhone: що з ними не так?

Копирайт изображения Reuters Image caption Користувачі повідомляють про проблеми із заряджанням iPhone XS та XS Max

Компанія Apple поки що не коментує скарги користувачів на те, що нові смартфони iPhone XS і XS Max не заряджаються, коли до них підключений провід зарядного пристрою.

Кілька користувачів повідомили, що їхні пристрої не заряджаються, якщо деякий час до цього їх не використовували. Деякі ж заряджаються, лише коли дисплей активний.

Відеоблогер Льюїс Гілсентегер продемонстрував проблему у своєму відео, де назвав її "зарядгейтом" ("chargegate" - за аналогією з Вотергейтом).

Пан Гілсентегер веде канал Unbox Therapy на сервісі YouTube з понад 12-ма мільйонами підписників.

У відео, опублікованому в суботу, він перевірив дев'ять пристроїв iPhone, під'єднавши їх до фірмового зарядного пристрою Apple.

Копирайт изображения YOUTUBE/UNBOX THERAPY

IPhone X 2017 року зарядився без проблем, але значна частина нових моделей XS і XS Max не стали заряджатися після підключення.

Більшість телефонів почали заряджатися лише коли їх дисплеї були активні. Проте один із них взагалі не почав зарядку.

Пан Гілсентегер сказав, що про ситуацію з зарядкою йому повідомив глядач.

Відеоблогер раніше не помічав цієї проблеми, оскільки використовував бездротову зарядку, а не кабельну.

Користувачі розмістили також декілька скарг на проблему з зарядкою XS та XS Max на форумі Apple на офіційному веб-сайті компанії.

Скарги можна також знайти в соціальних мережах, де дехто скаржиться, що взагалі не може зарядити свій телефон, навіть коли батарея повністю розряджена.

Деякі користувачі припускають, що проблема пов'язана з нещодавнім оновленням налаштувань безпеки Apple.

Після випуску оновлення програмного забезпечення IOS 11.4.1 порт lightning на iPhone можна відключити, коли телефон не активний деякий час.

Цю можливість запровадили, аби завадити злодіям скористатись ним.

"У деяких випадках відключення може завадити зарядці", - повідомляє компанія на своєму веб-сайті.

Однак це не пояснює, чому багато користувачів iPhone XS і XS Max стикаються з проблемою.

Компанія ще не відповіла на запит BBC про коментар з цього питання.

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