У Британії хочуть заборонити ресторанам забирати в офіціантів частину чайових

Копирайт изображения Getty Images

У Великій Британії ресторанам заборонять утримувати частину чайових співробітників - про таке рішення, як очікується, прем'єр-міністр Тереза Мей оголосить в понеділок.

У 2015 році значний резонанс викликала інформація, що фешенебельні заклади зазвичай утримують до 10% чайових, які клієнти сплатили кредитною та дебетовою карткою.

Більшість ресторанів з того часу припинили цю практику, зазвичай утримуючи не більше 2,5% чайових, які платять карткою.

Тоді державний орган з управління у сфері ресторанного та готельного бізнесу заявив, що оскільки ресторани добровільно змінили свою політику з цього питання, то нове державне регулювання не є необхідним.

"Ми розробили Практичний кодекс - спільно з Unite, яка займається справедливим розподілом чайових серед усіх співробітників, а не тільки офіціантів", - заявила керівник установи Кейт Ніколлс.

"У результаті, найкраща практика поширилася у всій сфері, і ми не бачимо ніяких доказів того, що ресторани продовжують утримувати чайові".

Пані Ніколлс також зазначила, що невеликі ресторани можуть мати необхідність утримувати невелику частину чайових, сплачених карткою, аби покрити витрати на обслуговування безготівкових розрахунків.

Пані Мей же заявила, що "жорстке" регулювання потрібне для того, аби припинити "експлуататорську практику" у сфері зайнятості.

"Доволі пристойна сума грошей"

Копирайт изображения CHARLES ARCHER Image caption Офіціант Чарльз Арчер розраховує на чайові, як на важливе джерело доходу

Чарльз Арчер, який підробляє офіціантом у Pizza Express в Ексетері, заявляє, що залишає собі всі готівкові чайові.

А от із оплачених карткою чайових він отримує 70%, а 30% йде працівникам кухні. При цьому адміністрація закладу собі нічого не утримує.

Він каже, що розраховує на чайові, аби платити за їжу, оскільки його зарплата йде на покриття орендної плати.

"За тиждень збирається доволі пристойна сума грошей", - говорить пан Арчер.

"Компанії повинні більше платити своїм працівникам, але вони цього не роблять".

Власник ресторану, який керує чотирма закладами, але попросив його не називати, сказав, що він вітає державне регулювання у цій сфері.

Він вважає, що люди, коли лишають чайові, то очікують, що вони дістануться працівникам, а не ресторану.

При цьому він переконаний, що частина чайових має йти працівникам кухні, "інакше хтось, хто тільки починає працювати, може заробляти більше, ніж досвідчений кухар".

Він сказав, що деякі офіціанти з мінімальною заробітною платою заробляють до 15 фунтів на годину з врахуванням чайових - рівень зарплати який він не може забезпечити для працівників кухні.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.