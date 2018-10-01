Знайти за 72 години: у Мексиці шукають зниклу поліцейську зброю

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Колишньому меру Акапулько дали 72 години, аби пояснити, чому з міської поліцейської дільниці зникли сотні одиниць зброї.

Минулого тижня усю поліцію мексиканського приморського курорту відсторонили через підозри у проникненні до її лав представників злочинних банд.

Наразі розслідування виявило зникнення 342 одиниць зброї.

Міністерство оборони країни вважає відповідальним за інцидент колишнього мера міста Еводіо Веласкеса Агірре, оскільки він сам підписався за зброю.

За інформацією місцевих ЗМІ, пан Веласкес Агірре, чий термін на посаді закінчився цими вихідними, назвав розслідування, проведене за ініціативою уряду, рекламним трюком.

У минулий четвер морські піхотинці увійшли до поліцейської дільниці міста та роззброїли 700 офіцерів.

Відтоді федеральна поліція та військові відтоді патрулюють місто на час проведення розслідування.

Акапулько став відомий як місце відпочинку багатих і знаменитих у 1950-х і 1960-х роках, але з того часу став осередком незаконного обігу наркотиків і має високий рівень вбивств.

У 2017 році рівень вбивств у Акапулько сягнув 106 на 100 000 населення, що є одним з найвищих показників у світі.

У Лондоні такий показник дорівнює 1,46 на 100 000 населення.

У січні державний департамент США заборонив державним службовцям відвідувати Акапулько та навколишній штат Герреро.

Яка ситуація в інших частинах Мексики?

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Рівень насильства в Акапулько є одним із найвищих у Мексиці, а саме місто знаходиться у штаті, який сильно постраждав від насильства, пов'язаного з наркотиками.

І хоча багато районів Мексики залишаються в значній мірі мирними, рівень вбивств у країні минулого року досяг рекордного рівня.

Міська поліція вважається найслабшою ланкою правоохоронної системи Мексики.

Погано навчені та з низькою зарплатнею, представники поліції у Мексиці часто стають об'єктами погроз з боку наркокартелів, а також йдуть шляхом співпраці з ними.

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