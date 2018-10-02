В Індії знайшли малюнки, які можуть належати невідомій цивілізації

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У штаті Махараштра на заході Індії археологи знайшли наскельні малюнки, вік яких вимірюється десятками тисяч років.

Вчені вважають, що вирізьблені малюнки є доказами існування раніше невідомої цивілізації.

Тисячі малюнків вирізьблених на камені, відомих як петрогліфи, виявили на вершинах пагорбів у районі Конкан на заході штату Махараштра.

Більшість малюнків залишалася непоміченою протягом тисяч років.

Малюнки вкривав товстий шар землі та бруду. Але деякі зображення все ж були відомі - їх вважали святими і їм поклонялися місцеві жителі в деяких районах.

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Величезна різноманітність різьблень вражає фахівців - на них зображені тварини, пташки, люди та геометричні фігури.

Те, як намальовані петрогліфи, і їхня схожість з тими, що знаходять в інших частинах світу, дає експертам підстави вважати, що вони створені в доісторичні часи та є, можливо, найстарішими з відомих науці.

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"Наше перше припущення після вивчення цих петрогліфів полягає в тому, що їх було створено близько 10 000 років до нашої ери", - сказав BBC директор департаменту археології штату Махараштра Теас Гардж.

Пан Гардж вважає, що зображення створили представники суспільства мисливців-збирачів, яким не було знайоме сільське господарство.

"Ми не знайшли жодних зображень сільськогосподарських робіт, але на малюнках були сцени полювання на тварин, а також деталізація форм тварин, тому автор знав про тварин і морських істот. Це свідчить про його залежність від полювання задля їжі".

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Доктор Шрікант Прадхан, дослідник і історик мистецтв у коледжі Декана в Пуні, який детально вивчав петрогліфи, вважає, що це мистецтво надихалося тими речами, які люди спостерігали навколо себе.

Але це викликає питання про те, чому деякі з петрогліфів зображують тварин, таких як носороги та бегемоти, які не зустрічаються в Індії.

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Чи люди, які їх створили, були мігрантами з Африки? Чи ці тварини колись зустрічалися в Індії?

Уряд штату виділив 3,2 мільйона доларів на подальше вивчення 400 з виявлених малюнків.

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