В наукових виданнях вийшла стаття з відсилками до "Ріка і Морті". Як так сталося?

Британський науковець і популярний блогер Фарук Алі Хан, відомий як Neuroskeptic, підловив кілька журналів на недостатній перевірці інформації.

Про це він розповів у своєму блозі на сайті Discovery, присвяченому популяризації науки.

Чоловік навмисно написав псевдонаукову статтю, аби показати, що сам факт публікації тих чи інших досліджень в наукових журналах ще не свідчить про їх достовірність.

Роботу, яка за своїм змістом є "повною нісенітницею", і містить відсилки до популярного анімаційного серіалу "Рік і Морті" та коміксів Marvel, зрештою оприлюднили кілька видань, які позиціонують себе як наукові.

Стаття, про яку йде мова, називається "Нові інструменти боротьби з міжгалактичними паразитами і їх переносимістю в симуляції Зигеріону".

За словами блогера, роботу погодилися оприлюднити видання IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences, ARC Journal of Pharmaceutical Sciences, а також Clinical Biotechnology and Microbiology.

Останній журнал вже встиг видалити фейкову статтю, проте на сайтах двох інших вона досі доступна.

Популярний анімаційний серіал "Рік і Морті" розповідає про пригоди божевільного вченого Ріка Санчеза

У псевдонауковій роботі сховані численні відсилки до поп-культури. Ось лише деякі з них:

Серед авторів дослідження згадується Бет Сміт - насправді це донька Ріка Санчеза, головного героя "Ріка і Морті"

В статті сказано, що її автори є співробітниками Інституту біомедичних наук з досліджень дупіду імені Санчеза - це так само вигаданий інститут з "Ріка і Морті"

На початку роботи можна знайти згадку про населення Ваканди - вигаданої африканської країни з коміксів Marvel

За словами Хана, мета влаштованої ним акції полягає у тому, аби показати, що частина наукових журналів оприлюднюють неверифіковану інформацію, хоча й запевняють, що всі матеріали уважно рецензуються експертами.

Фарук Алі Хан - не перший, хто влаштовує подібні витівки.

Науковці з різних країн давно б'ють на сполох й час від часу навмисно пишуть абсурдні псевдонаукові статті, аби викрити непрофесійність окремих наукових видань.

Навесні цього року таким же чином в журналі Drug Designing & Intellectual Properties International Journal з'явилася стаття, у списку авторів якої можна було знайти ім'я ймовірного розробника біткоїна Сатосі Накамото і моделі Кім Карадаш'ян.

