В Індонезії кількість жертв цунамі та землетрусу досягла 844

Копирайт изображения Getty Images

У Індонезії волонтери почали ховати жертв смертельних землетрусу і цунамі у братських могилах.

Катастрофа, яка сталася у п'ятницю спустошила узбережжя східного острова країни - Сулавесі та призвела до загибелі принаймні 844 людей.

З деякими віддаленими територіями досі не вдалося встановити зв'язок і існують побоювання, що кількість жертв продовжуватиме зростати.

Нестача важкого устаткування заважає рятувальникам досягти людей, які залишаються живими під руїнами будинків.

Рятувальники побоюються, що десятки людей опинилися під рештками лише одного готелю Роа-Роа на зруйнованому курорті Палу.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Волонтерам, які ховають жертв, доручили підготуватись до 1 300 жертв

У Сігі, на південь від Палу, у церкві знайшли тіла 34 дітей.

Будівлю накрило грязюкою та сміттям, заявила спікер Червоного Хреста Індонезії Аулія Арріані, повідомляє Reuters.

Вона поінформувалі, що діти знаходились у "Біблійному таборі".

Копирайт изображения Reuters Image caption Руйнування у районі Донгала, на північ від Палу

Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії підтвердило BBC, що жоден із детекторів цунамі в країні не спрацював до того, як стихія вдарила по Сулавесі.

Спікер агентства Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що 21 плавучий детектор, які були підключені до глибоководних датчиків, пошкодили вандали або вкрали.

Застереження про цунамі все-таки було відправлено - але, схоже, у ньому суттєво недооцінили масштаб хвиль.

Копирайт изображения Getty Images

Багато людей в Палу не отримали попередження через вимкнення електрики, викликане землетрусом. Також не спрацювали сирени, розташовані уздовж узбережжя.

Яка ситуація на місці?

"Комунікація обмежена, важкої техніки не вистачає... цього недостатньо для такої кількості зруйнованих будинків", - заявив Сутопо Пурво Нугрохо.

Йенні Суріані з Католицької служби допомоги, сказала, що гуманітарні організації мають проблеми з довезенням персоналу до постраждалих районів, оскільки основний аеропорт Палу пошкоджений, зсуви ґрунту перерізали дороги, а "електрика відсутня практично повсюди".

Деякі з тих, хто вижили, грабують магазини в пошуках їжі, води та палива, повідомивши журналістам, що вони вже використали свої запаси.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що поліція змушена супроводжувати конвої з гуманітарною допомогою для запобігання крадіжок.

Президент Джоко Відодо відвідав регіон, закликаючи до "денних та нічних" зусиль, спрямованих на порятунок потерпілих.

Копирайт изображения Reuters Image caption Деяких потерпілих евакуюють військовими літаками.

Урядовці заявляють, що близько 1 200 ув'язнених втекли з трьох в'язниць у регіоні.

Поховання жертв

На пагорбах, розташованих біля Палу, волонтери, що наповнюють могилу, отримали завдання підготуватися до 1 300 жертв.

Копирайт изображения Reuters

Але багато людей все ще шукають зниклих близьких.

Аді повідомив AFP, що він обіймав свою дружину на пляжі в Палу, коли вдарив цунамі, з того часу він її не бачив.

"Коли прийшла хвиля, я її втратив", - сказав він. "Мене віднесло на близько 50 метрів, я нічого не міг утримати".

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.