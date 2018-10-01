Міжнародний суд ООН не дав Болівії шанс стати морською державою

Копирайт изображения AFP Image caption Жреці аймара проводять ритуал, аби відправити свою "енергію" суддям у Гаазі

Міжнародний суд ООН виніс рішення проти Болівії у справі з сусіднім Чилі щодо доступу до Тихого океану - суперечка, щодо цієї території виникла наприкінці 19 століття.

Болівія втратила вихід до моря у 1884 році після війни з Чилі і відтоді намагалася відновити його.

Суд заявив, що Чилі не зобов'язана домовлятися з Болівією про надання їй доступу до океану.

Рішення, яке суд виніс після п'яти років обговорень, є остаточним і обов'язковим до виконання.

Історія суперечки:

Після поразки від Чилі в "Тихоокеанській війні" Болівія втратила 120 000 кв. км території й стала країною, яка не має виходу до моря

Болівія заявила, що Чилі зобов'язана "вести переговори про суверенний доступ до моря для Болівії"

Болівія у 2013 році перевела територіальний спір до Міжнародного суду у Гаазі

Чилі та Болівія не мають повноцінних дипломатичних відносин з 1978 року

Джерело: BBC Monitoring

Судді Міжнародного суду ООН не визначали приналежності спірної території, а лише постановив, чи Чилі зобов'язана вести переговори з Болівією.

Кордон між двома сусідами визначений Угодою про мир та дружбу 1904 року, підписаною після того, як Болівія втратила 400 км узбережжя.

Значна частина торгівлі Болівії проходить через чилійські порти, і Болівія стверджувала, що наявність суверенного доступу до Тихого океану є ключовим елементом її економіки та сприятиме зростанню.

Чилі наполягали на тому, що спірна територія є суверенною чилійською територією і таким чином "не може бути предметом будь-яких переговорів".

Президент Болівії Ево Моралес відвідав Гаагу, щоб особисто відвідати оголошення цього рішення. Перед посадкою на літак він сказав: "Наше повернення до моря не тільки можливо, воно неминуче".

Копирайт изображения Reuters

Пан Моралес, який перебуває при владі з 2006 року і планує балотуватись вчетверте у 2019 році, є одним із ключових людей, які піднімають дану тему.

Рішення проти Болівії є серйозною невдачею для президента Моралеса, оскільки це питання є надзвичайно емоційним у його країні.

Всупереч відсутністі доступу до моря, Болівія має невеликий флот і святкує День моря кожного року.

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