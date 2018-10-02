Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

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Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса, як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.

Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня у Києві.

"Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну", - цитує слова Віталія Кличка його сайт.

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Професійну кар'єру Віталій разом з братом Володимиром розпочав у 25-річному віці - у 1996 році, невдовзі після олімпійського чемпіонства Атланти-1996.

Перші кроки на профі-рингу українці робили під егідою гамбурзького клубу Universum Box-Promotion.

На професійному рингу Кличко-старший провів 47 поєдинків, з яких виграв 45. Із них 41 бій він завершив достроково нокаутами.

Останній свій поєдинок Віталій провів 8 вересня 2012 року у Москві (Росія), нокаутувавши у четвертому раунді німця сирійського походження Мануеля Чарра. Після того він з деякими ваганнями вирішив піти з боксу, повністю присвятивши себе політичній діяльності. Сьогодні Віталій Кличко є мером Києва.

У червні 2018 року він став першим українцем, який увійшов до Міжнародної зали боксерської слави, яка квартирується в селищі Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Його молодший брат Володимир за свою кар'єру переміг 23 суперників у 25 боях за титул чемпіона світу, що є найкращим показником в історії боксу серед легітимних чемпіонів.

Він п'ять разів завойовував титул чемпіона України з боксу. За свою кар'єру був володарем титулів чемпіона світу у важкій та надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA.

У серпні 2017 року молодший Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри. При цьому він висловив готовність до нового випробування.

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