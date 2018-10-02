Обмін Сенцова на Бута, Ярошенка та Бутіну неможливий - Держдепартамент

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В Держдепартаменті США прокоментували інформацію російських ЗМІ про те, що Олега Сенцова нібито можуть обміняти на ув'язнених у США росіян - Віктора Бута, Костянтина Ярошенка та Марію Бутіну. Там заявили, що такі переговори неможливі.

Інформацію про те, що РФ наполягає на такому обміні, оприлюднила 30 вересня російська "Новая газета" з посиланням на свої джерела.

У Києві заявили, що російська сторона не заявляла про наміри здійснити обмін ув'язненого режисера та засуджених в США громадян РФ.

Не підтвердили такі плани і в Кремлі.

Що сказали в Держдепі

Російська служба Бі-бі-сі отримала коментар представника Держдепу щодо цієї інформації в ЗМІ.

"Будь-яка безглузда спроба Росії використовувати незаконне затримання громадянина України як базу для переговорів була б ще одним знаком того, що Росія з недостатньою повагою ставиться до прав людини, суверенітету України і верховенства закону", - йдеться в коментарі.

"Сенцова арештували в окупованому Росією українському Криму. Йому насильно дали російське громадянство, після чого російський суд ув'язнив його до 20 років".

Там додали, що висунуті проти режисера звинувачення у підготовці теракту безпідставні та "є цинічною помстою за його позицію щодо російської окупації Криму".

Коментарі з Києва та Москви

Представники російської та української влади нічого не знають про те, що написала "Новая газета".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому про такий план "нічого не відомо". Те саме заявила і речниця російського МЗС Марія Захарова.

У Києві заявили, що подібні ініціативи від російської сторони не чули.

Перша заступниця голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка займається питаннями обміну ув'язнених в Росії українців, також заявила, що вона про це не знає.

"Щодо чуток в ЗМІ про начебто перемовини американців і росіян щодо звільнення Сенцова в обмін на російський кримінал, то під час візиту до США і перемовин з американськими високопосадовцями ми такої інформації ні від кого не чули. Нагадаю, що такі чутки росіяни запускали й в історії з Савченко, що начебто вони ведуть переговори про можливість її передачі американцям в обмін на Бута. Але це виявилося чутками", - додала Геращенко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Москва не ініціювала такі переговори. Але навіть якби таку ідею озвучили, то на його думку, навряд США на це б пішли.

"Якісь розмови з США, що це буде через голову України - США так робити не будуть. Я обговорював на багатьох зустрічах в Нью-Йорку і питання політв'язнів, і питання звільнення заручників - це 100%", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ATR.

Копирайт изображения УФСВК Image caption Кілька днів тому російська сторона оприлюднила нове фото Олега Сенцова під час огляду у лікарні

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

Голодування

14 травня 2018 року, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Таким чином він хотів привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

На початку вересня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

За словами сестри, він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці.

Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, написала у соцмережі Facebook сестра режисера.

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