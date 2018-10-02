Стихія в Індонезії: загинуло вже понад 1200 людей

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Кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії знову зросла - від стихії загинуло вже понад 1200 людей.

Землетрус потужністю 7,5 балів вразив центральну частину острова Сулавесі, після цього місто Палу вразило цунамі.

Люди все більше потребують харчів, води та палива.

Також існують побоювання, що дехто міг вижити, але опинитися в пастці під завалами будинків.

Індонезійські представники Червоного Хреста заявили BBC, що серед загиблих - 34 індонезійських студентів. Вони були серед групи з 86 чоловік, які пропали безвісти з релігійного табору в навчальному центрі Jonooge Church. Де ще 52 студенти - невідомо.

Копирайт изображения Reuters Image caption У місті Палу ховають жертв землетрусу та цунамі. 2 жовтня

Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії підтвердило BBC, що жоден із детекторів цунамі в країні не спрацював до того, як стихія вдарила по Сулавесі.

Спікер агентства Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що 21 плавучий детектор, які були підключені до глибоководних датчиків, пошкодили вандали або вкрали.

Застереження про цунамі все-таки було відправлено - але, схоже, у ньому суттєво недооцінили масштаб хвиль.

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