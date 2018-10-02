В Україні зросли ціни на алкоголь: вино - від 42 грн за пляшку

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Ціни на алкогольні напої в Україні з 2 жовтня зросли.

Раніше уряд ухвалив відповідну постанову, а у вівторок вона набула чинності.

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін відтепер зріс: на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром та джин - на 12%; коньяк - на 6,6-9,5%, вина - 4,5-13,5%.

За рішенням Кабінету міністрів, мінімальна оптово-відпусткна ціна за один літр 100-відсоткового спирту в горілчаних виробах зросла до 321 гривень за літр, роздрібна - до 447 гривень.

Також зростуть ціни на коньяк. За один літр 100-відсоткового спирту у коньячних виробах роздрібна ціна - 641 гривня, оптова - 413 гривень. Для п'ятизіркового коньяка такі показники: роздріб - 758 гривень, опт - 482.

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Пляшка вина, за новими цінами, коштуватиме від 42 гривень за пляшку (0,7 л), кріплене вино подорожчає до 49 гривень.

Віскі, джин та ром зростуть у ціні на 12%.

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