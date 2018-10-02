Помер російський артист Роман Карцев

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Артист естради Роман Карцев помер у 79 років.

Про його смерть повідомила дружина Михайла Жванецького Наталія в соцмережі Facebook.

Смерть артиста підтвердила російським ЗМІ його внучка Вероніка Євстигнєєва.

"Дідусь помер сьогодні рано-вранці", - сказала вона.

Коли відбудеться похорон, поки що не оголошують.

Карцев - народний артист Росії. Виступав у Московському театрі мініатюр Михайла Жванецького.

Кар'єру в естраді розпочав у 60-х роках та став відомим завдяки дуету з Віктором Ільченком. Михайло Жванецький був їхнім постійним автором.

Роман Карцев знімався у кіно. Його найвідоміша роль - Швондер в екранізації "Собачого серця" (1988). Також він виконував ролі у фільмах "Небеса обітовані", "Старі шкапи" та "Майстер і Маргарита".

Артист родом з Одеси, тому багато часу проводив в Україні. Після Майдану і трагічних подій в Одесі у травні 2014 року він досить різко висловлювався про зміну влади в Україні.

"Віктор Янукович мав під корінь викорчувати цей майдан. Потім приєднались бандити, хулігани, фашисти, які там ходять. Це ж - нелюди, це ж вбивці, їм все одно, кого вбивати. Вони поранених добивали в Одесі", - заявляв у коментарях російським ЗМІ у травні 2014 року.

В іншому інтерв'ю у 2014 році він сказав: "Я об'їздив всю Україну з Заходу на Схід, десятки разів був у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Дніпропетровську. Прекрасно приймали, шикарно розуміють гумор".

"А тепер Україна лежить, і її, лежачу, деякі добивають", - додав він.

А вже у 2015 році його висловлювання про Україну дещо змінилися. "Україна для мене - болюча тема. Я там виріс, я дуже люблю цю країну і вважаю, що ми, тобто Росія, неправі. Україна лежить зараз, і ми б'ємо лежачого. А лежачого не б'ють. Треба навпаки - підставити плече".

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