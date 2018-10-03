KyivNotKiev: МЗС закликає світ коректно писати Київ

Копирайт изображения МЗС України Image caption МЗС закликає користувачів соцмереж розмістити на своїх сторінках такий кавер

Міністерство закордонних справ України запустило онлайн кампанію #CorrectUA з метою закликати іноземні ЗМІ міняти правопис міста Київ англійською.

За інформацією прес-служби відомства, кожного дня на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з'являтимуться пости, які міститимуть випадки некоректного вживання назви Київ як "Kiev" провідними іноземними ЗМІ.

В цьому контексті у міністерстві згадали The New York Times, BBC та Reuters.

Прес-служба BBC щодо цього заявила, що написання англійською мовою географічних назв у її матеріалах відбувається з урахуванням рівня їх впізнаваності з боку міжнародної аудиторії.

Ми продовжуємо вивчати та обговорювати спірні випадки написання власних назв. Прес-служба BBC

"Англомовні ЗМІ досі широко вживають варіант написання "Kiev". Однак ми продовжуємо вивчати та обговорювати спірні випадки написання власних назв", - йдеться у повідомленні ВВС.

"Запрошуємо всіх небайдужих громадян України та її друзів долучитися до кампанії", - заявили в українському МЗС. В рамках кампанії українські дипломати закликали користувачів соцмереж розмістити відповідний кавер в особистих акаунтах.

"Використовуючи хештеги #KyivNotKiev, #CorrectUA і затегавши відповідні провідні іноземні ЗМІ у соцмедіа, звернутися до них з проханням вживати назву міста Київ коректно".

"Настав час позбутися радянського минулого України у правописі", - додали в МЗС.

Копирайт изображения МЗС України

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