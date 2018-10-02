У Львові від ускладнень після кору померла трирічна дитина

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна є європейським лідером за захворюваністю на кір (архівне фото)

У Львівській обласній інфекційній лікарні від ускладнень після кору померла трирічна дитина.

Інформацію підтвердили у Департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

"Дитина мала важку вроджену патологію і в три роки важила 7 кілограмів", - розповіла ВВС News Україна в.о. начальника відділу материнства і дитинства департаменту Любомира Кутневич.

"На цьому тлі дитина захворіла на кір. [У неї були] важкі ускладнення, енцефаліт і пневмонія, що призвело до набряку мозку і в подальшому, на жаль, до смерті дитини", - каже пані Кутневич.

До інфекційної лікарні хлопчика госпіталізували два тижні тому, повідомив Zaxid.net з посиланням на головню епідеміологиню Львівщини Наталія Тімко.

Дитина, яка померла, не була щеплена від кору, розповів виданню заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Напружена ситуація

Ситуація із кором на Львівщині залишається напруженою, каже пані Кутневич. З початком навчального року кількість захворілих зросла.

"Львівська область є в числі перших трьох, що мають найвищу захворюваність по всій Україні", - зазначила фахівчиня.

За її словами, батьки активно вакцинували нещеплених дітей на початку спалаху хвороби, але зараз "певно, розслабилися", розповідає пані Кутневич.

Вона наголошує, що в умовах школи, якщо захворіє одна нещеплена дитина, то всі інші мають майже стовідсотковий шанс захворіти.

Україна є європейським лідером за захворюваністю на кір.

За даними ВООЗ, за перше півріччя 2018 року на кір тут захворіли 23 тисячі людей - це вшестеро більше, ніж за весь минулий рік.

Кір - інфекційна хвороба, яка легко поширюється.

Ліків проти кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація, нагадують у МОЗ.

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