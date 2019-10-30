Геть від Москви! Чому Рада прибрала ім'я гетьмана з назви Переяслава
Верховна Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький на Київщині та прибрала з нього другу частину назви на честь гетьмана Богдана Хмельницького.
За це рішення проголосували 267 депутатів - представники усіх фракцій, окрім "ОПЗЖ".
З проханням про перейменування до парламенту ще два роки тому звернулась міська влада та київська обласна рада.
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Подвійну назву місто Переяслав-Хмельницький мало з 1943 року, до цього воно з часів Київської Русі називалось просто - Переяслав.
Депутати погодились з аргументацією місцевої влади, яка попросила відновити історичну назву та прибрати звеличення об'єднання з Росією у 17 столітті.
Історія з перейменуванням міста тривала давно. Ще у минулому скликанні Ради перейменування підтримав профільний комітет, але у минулому скликанні у зал для голосування проєкт так і не винесли.
У новому скликанні Верховної Ради речником спікера Дмитра Разумкова стала Ольга Туній, яка активно підтримує перейменування.
Гетьман Богдан Хмельницький є одним із загальновизнаних українських історичних національних героїв, тож багато експертів та коментаторів не зрозуміли, навіщо прибирати з назви міста його ім'я.
Тим більше, у місті Хмельницькому, яке також у часи СРСР назване на честь українського гетьмана, - така ідея не знаходить підтримки населення та влади.
Чому місто хоче перейменування?
"В умовах гібридної війни Росії проти України збереження назви "Переяслав-Хмельницький" означатиме історичну, ідеологічну та ціннісну капітуляцію перед російським імперським неоколоніалізмом", - так аргументувала влада цього стародавнього міста на Київщині прагнення його перейменувати.
Ще 2017 року міська рада Переяслав-Хмельницького після громадських слухань ухвалила рішення про повернення історичної назви та звернулась з таким проханням до обласної ради.
Облрада підтримала цю ініціативу й передала звернення парламенту ще у квітні 2018 року.
Верховна Рада погодилась з аргументацією, що "повернення місту його історичної назви сприятиме відновленню національної пам'яті українського суспільства, а також подоланню історичних міфів про "споконвічне прагнення українського народу до возз'єднання з російським народом".
Важливим докором багатьох істориків Богдану Хмельницькому є союзницька угода з Росією, яку уклали в Переяславі в 1654 році.
Вважається, що первинний текст угоди не передбачав поглинання Російською імперією козацької держави, проте з часом саме так і сталось.
Саме для закріплення пам'яті про ту важливу для Російської імперії та СРСР дату тисячолітній Переяслав після визволення від німців у 1943 році отримав додаток до назви - Хмельницький.
Тож зараз місто перейменували назад, щоб зайвий раз не звеличувати той крок Богдана Хмельницького і союз з Росією.
"У 1654 році в Переяславі відбулася Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України та поступову її інкорпорацію до складу Московської держави (згодом Російської імперії та СРСР)", - аргументує свою позицію влада міста.
У рішенні міської ради наполягають, що жодним чином не хочуть принизити "славне ім'я лідера національно-визвольної революції українського народу 1648-1657 років Богдана Хмельницького", проте хочуть повернути ім'я, яке згадане ще у договорі Русі з Візантією у 907 році.
Навіть перша згадка слова "Україна" була у літописі 1187 року в контексті Переяслава, наполягають чиновники.
"Пер.-Хм."
Секретар міської ради міста Петро Бочарін у розмові з ВВС News Україна раніше зауважував, що витрати на перейменування не будуть надто суттєвими, а скорочена історична назва набагато зручніша для документообігу.
До того ж, як він казав, в усному мовленні всі й так переважно вживають стару назву Переяслав.
"От приїздите ви кудись або заходите в державний орган, а там ваше місто позначене як "Пер.-Хм." чи "Хм.-Пер.", кому це приємно?"
"Декомунізація" Хмельницького?
Хоча у ЗМІ наміри змінити назву міста називали "декомунізацією Хмельницького", дорікаючи владі, що під цей процес нібито потрапив гетьман Богдан Хмельницький.
Колишній директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, на висновок якого послалась Верховна Рада, закиди про "декомунізацію Хмельницького" назвав недоречним сарказмом.
"Насправді цей процес не є реалізацією закону про декомунізацію, хоча, безперечно, пов'язаний з подоланням радянської спадщини", - вказував пан В'ятрович у Facebook.
При цьому історик стверджує, що перейменування важливе для кращого розуміння місця цього міста в історії та "дозволить не дивитись на нього лише через призму Переяславської ради та "возз'єднання" з Росією".
Відомий український історик Олексій Толочко натомість дивується, чому Переяслав-Хмельницький, який отримав назву у радянські часи, перейменовують, а інші, зокрема, Хмельницький та Івано-Франківськ - не чіпають.
"Ми з вами присутні при переформатуванні історичної свідомості українців", - вважає пан Толочко, який не підтримує перейменування.
Він каже, що у своїй роботі "буде виконувати рішення Верховної Ради, доки наступна це все не скасує".
"Як історик вважаю, що перейменування треба припинити. Інакше ми дізнаємось, що всі наші герої насправді - це зрадники, а вчорашні зрадники - насправді герої", - додав пан Толочко.
Натомість історик Кирило Галушко перейменування Переяслав-Хмельницького підтримує.
"У перейменуванні не бачу якогось приниження Богдана Хмельницького. Додаток до назви Переяслава - це спадщина радянської доби, коли акцент робився саме на Переяславську раду у спадок гетьмана", - вважає пан Галушко.
Він нагадує, що союз із Росією для Хмельницького був тимчасовим, тривав недовго, а невдовзі його союзниками вже були Швеція та Трансильванія.
"Тобто, ще сам Хмельницький полишив ідею про співпрацю з Москвою", - вважає історик.
У будь-якому разі, пан Галушко каже, що ім'я Богдана Хмельницького лишиться увічненим у назві обласного центру, і там не буде такої радянської конотації.
Хмельницький проти
Водночас у місті Хмельницький, який до 1954 року називався Проскурів, серйозних намірів повертати історичну назву немає.
Влада у місті переважно належить партії "Свобода", але там на перше місце ставлять видатні заслуги гетьмана перед Україною.
"Ми пишаємось ім'ям свого міста, названого на честь видатного полководця і державника", - так раніше прокоментував ВВС ідею з перейменуванням керівник відділу освіти міста Роман Миколаїв.
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