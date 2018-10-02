Дитячі самогубства в Україні: п'ятеро за два дні

Копирайт изображения Npu.gov.ua

За перші два дні жовтня в Україні у різних регіонах одразу п'ятеро дітей вчинили самогубства. Про це повідомив перший заступник очільника поліції В'ячеслав Аброськін.

За його даними, 2 жовтня у Маріуполі дві дівчини 2002 та 2004 років народження разом вчинили самогубство, залишивши передсмертну записку.

"Я втомилась… і не доживу до двадцяти років", - процитував він записку.

У поліції Донецької області додали, що загиблі дівчата - учениці 9 та 11 класів.

Поліція поки що не називає версій того, що штовхнуло дітей на цей крок.

Пан Аброськін також додав, що 1 жовтня ще троє дітей вчинили самогубства у схожий спосіб у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше поліція повідомляла, що за перші сім місяців 2018 року в Україні 58 дітей скоїли самогубство. При цьому поліція загалом за цей час фіксувала 156 спроб дитячих самогубств.

Основними причинами, які штовхають дітей до таких рішень, у поліції називають конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання.

Останніми роками також з'являється багато інформації про так звані "групи смерті" у соціальних мережах, які також можуть штовхати дітей до самогубств.