Дитячі самогубства в Україні: п'ятеро за два дні
За перші два дні жовтня в Україні у різних регіонах одразу п'ятеро дітей вчинили самогубства. Про це повідомив перший заступник очільника поліції В'ячеслав Аброськін.
За його даними, 2 жовтня у Маріуполі дві дівчини 2002 та 2004 років народження разом вчинили самогубство, залишивши передсмертну записку.
"Я втомилась… і не доживу до двадцяти років", - процитував він записку.
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У поліції Донецької області додали, що загиблі дівчата - учениці 9 та 11 класів.
Поліція поки що не називає версій того, що штовхнуло дітей на цей крок.
Пан Аброськін також додав, що 1 жовтня ще троє дітей вчинили самогубства у схожий спосіб у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Раніше поліція повідомляла, що за перші сім місяців 2018 року в Україні 58 дітей скоїли самогубство. При цьому поліція загалом за цей час фіксувала 156 спроб дитячих самогубств.
Основними причинами, які штовхають дітей до таких рішень, у поліції називають конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання.
Останніми роками також з'являється багато інформації про так звані "групи смерті" у соціальних мережах, які також можуть штовхати дітей до самогубств.