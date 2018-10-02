Цькування в школах: Рада підтримала законопроект про протидію булінгу

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У вівторок, 2 вересня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, спрямований на протидію булінгу у навчальних закладах.

Ухвалити законопроект депутатам вдалося лише з другої спроби - під час першого голосування в сесійній залі не виявилося достатньої кількості депутатів.

Зрештою законопроект підтримали 228 парламентарів.

Проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за булінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів.

Потенційний розмір штрафу - до 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3 400 гривень.

Також ухвалений законопроект передбачає внесення змін до закону про освіту, де з'явиться визначення булінгу. Це - "моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення".

За протидію булінгу відповідатимуть керівники освітніх закладів. Вони повинні будуть затвердити і оприлюднити план заходів для боротьби з цим явищем і розглядати заяви від учнів та їхніх батьків про випадки булінгу.

За даними нещодавнього дослідження ЮНІСЕФ, з проблемою булінгу в Україні протягом останніх трьох місяців стикалися 67% опитаних віком від 11 до 17 років.

Майже чверть самі стали жертвами булінгу, при цьому майже половина з них нікому не розповідали про ці випадки.

За поширеністю булінгу серед 11-15-річних дітей Україна входить до першої десятки європейських країн

За цими показниками вона залишила позаду не лише найбільш соціально благополучні Данію чи Норвегію, але й, приміром, Угорщину та Грецію. Про це свідчать дані ВОЗ.

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