Сирійця, що місяцями жив в аеропорту, планують депортувати

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Сирієць Хасан аль-Контар провів в малазійському аеропорту понад сім місяців - все заради того, аби уникнути служби в армії на батьківщині.

Історія Хасана аль-Контара зацікавила міжнародні ЗМІ кілька місяців тому, коли стало відомо, що він вже тривалий час проживає в аеропорту Куала-Лумпура.

Наразі його випустили і, судячи з усього, найближчим часом депортують до Сирії.

Проблеми в чоловіка почалися кілька років тому, під час роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Аль-Контару необхідно було подовжити дію паспорту, проте сирійська влада це зробити відмовилась. Рішення пояснили тим, що чоловік не пройшов військову службу.

Повертатися на батьківщину Аль-Контар не бажав, тому залишався в ОАЕ нелегально.

Згодом його все ж арештували і вислали з країни - щоправда, не до Сирії, а до Малайзії. Чоловік намагався отримати політичний притулок в Еквадорі і Камбоджі, проте безрезультатно.

Так Аль-Контар опинився в зоні вильотів одного з малазійських аеропортів, який не залишав протягом кількох місяців. Їжею з ним ділилися працівники летовища.

У вівторок журналісти BBC зв'язалися з керівництвом аеропорту і там підтвердили, що наразі чоловік залишив межі летовища і перебуває під опікою поліції.

Цю інформацію підтвердили і представники місцевої імміграційної служби.

"Пасажири перебувають у зоні вильотів, оскільки чекають на свої рейси, а цей чоловік - ні. Він розмістився у забороненій зоні і ми були змушені вжити необхідних заходів", - заявив Мустафар Алі з імміграційної служби Малайзії.

Він додав, що вже незабаром його відомство зв'яжеться з посольством Сирії і обговорить деталі депортації Аль-Контара на батьківщину.

Як у кіно

Популярності історії Хасана аль-Контара додали численні порівняння з фільмом Стівена Спілберга "Термінал".

Головний герой цієї стрічки, зіграний Томом Хенксом, так само застряг у терміналі аеропорту і змушений був довго жити на його території.

Влітку на труднощі аль-Контара звернули увагу волонтери з Канади, які звернулися до місцевого уряду з проханням надати чоловіку статус біженця.

Представники уряду заявляли, що знайомі з проблемою, проте чи надасть Канада якусь допомогу наразі не відомо.

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