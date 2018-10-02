До парому в Балтійському морі направили рятувальників: на борту 335 людей

Копирайт изображения EPA Image caption Пасажирський лайнер "Регіна Сівейс"

Після появи повідомлень про пожежу на борту пасажирського порому у Балтійському морі, до нього направили рятувальні групи.

Судно "Регіна Сівейс" слідувало з німецького Кіля до литовської Клайпеди. На борту перебувають 335 людей.

У повідомленнях, які поширили ЗМІ, стверджувалося, що судно загорілося: нібито займання сталося у машинному відсіці судна.

Проте представники компанії DFDS, якій належить пором, заперечують сам факт пожежі. За їхніми словами, є лише певні "технічні проблеми".

"Дійсно там були певні вібрації і дим, проте вогню виявлено не було", - запевняють в DFDS.

В момент появи першої інформації про ймовірну пожежу пором перебував у виключній економічній зоні Росії - неподалік від Калінінграду.

Точних даних про стан пасажирів та членів екіпажу наразі немає, проте за деякими даними, ніхто з них не постраждав.

До порому вже направили рятувальні кораблі. Саме судно найближчим часом відбуксують до Клайпеди.

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