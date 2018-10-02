У США поновили розслідування щодо Роналду: його звинувачують у зґвалтуванні

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Поліція міста Лас-Вегас відновила розслідування справи про зґвалтування, в якому звинувачують португальського футболіста Кріштіану Роналду.

34-річна американка Кетрін Майорга звинувачує гравця "Ювентуса" в тому, що у 2009 році він проти її волі зайнявся з нею сексом.

Сам футболіст усі звинувачення заперечує. Його адвокати домагатимуться виплати компенсації за моральні збитки.

За словами жінки, дев'ять років тому вона вже зверталася до поліції, проте не вірила, що Роналду дійсно можуть покарати, і майже одразу пішла на угоду з футболістом. Він нібито погодився заплатити їй 375 тисяч доларів в обмін на мовчання про інцидент.

Поліція Лас-Вегаса підтвердила, що дійсно проводила розслідування цієї справи у 2009 році, проте на той момент підозрюваних не виявили: Майорга розповіла правоохоронцям про сам факт зґвалтування, але не назвала імені Роналду.

"Тоді в нас була заява про злочин, однак жертва не надала інформації ні про місце, де це сталося, ні даних про ймовірного ґвалтівника", - заявили в поліції і додали, що наразі справу відновлено, і слідчі ретельно вивчають інформацію, яка з'явилася в ЗМІ.

В чому звинувачують Роналду?

За словами Кетрін Майорга, у червні 2009 року вона разом з подружкою пішла в один з нічних клубів у Лас-Вегасі, де й зустріла футболіста.

Трохи згодом, каже Майорга, вони вирушили на вечірку в пентхаус Роналду, де він нібито і зайнявся з нею сексом проти її волі.

За словами жінки, вона майже одразу звернулася до поліції, проте незабаром її адвокати порадили їй забрати заяву і врегулювати конфлікт в позасудовому порядку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кетрін Майорга (праворуч) у 2014 році

Що каже Роналду?

Наприкінці вересня гравець "Ювентуса" відреагував на слова жінки і відкинув усі звинувачення на свою адресу.

"Вони хочуть розрекламувати себе, використовуючи моє ім'я. Це цілком нормально", - заявив Роналду.

Адвокати футболіста обіцяють найближчим часом подати до суду на видання Der Spiegel, яке першим оприлюднило неправдиву, на думку юристів, інформацію.

Крістіан Шертц, адвокат футболіста, каже, що інформація, оприлюднена у Der Spiegel, - "відверто незаконна".

Він також додав, що домагатиметься для свого клієнта виплати компенсації за моральні збитки.

Звинувачення, висунуті проти Роналду, він називає "чи не найсерйознішим порушенням прав людини за останні кілька років".

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