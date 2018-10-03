У Еквадорі знайшли новий вид колібрі

Копирайт изображения AFP Image caption Самець виду має темно-синю шийку і білу грудку з чорною смужкою

У Еквадорі багатонаціональна команда орнітологів знайшла новий вид колібрі.

Птаха назвали Oreotrochilus cyanolaemus, або голубошия гірська зірка, оскільки він має темно голубу шию.

Птах сягає у довжину близько 11 см.

Еквадор багатий на тварин і рослин та є домом для 132 видів колібрі з більш ніж 300, які існують у світі.

Орнітологи кажуть, що існує всього близько 300 колібрі цього виду, і вони знаходяться під загрозою зникнення.

Франсиско Сорноза - орнітолог, який очолював команду дослідників з Еквадору, Венесуели, Данії та Швеції, які й відкрили новий вид.

Він повідомив Agence France Press про те, що це може бути невідомий вид, як тільки він побачив пташку у бінокль у пустинному високогір'ї південно-західного Еквадору.

Копирайт изображения AFP Image caption Самка цього виду не має синьої шийки

Історично цей район погано вивчений орнітологами, а популяція голубошиїх гірських зірок є порівняно невеликою.

Проживає новий вид птахів на висоті від 3000 до 3700 м між провінціями Лоха та Ель-Оро поблизу Тихого океану.

Птахи опинилися під загрозою через видобуток природних копалин.

Пан Сорноза, який вивчає колібрі більше ніж 30 років, сказав, що птах має трохи вигнутий дзьоб, який він використовує, аби досягати серцевини квітів чуккірагуа, чагарнику, також відомого під назвою "квітка Анд" або "квітка справжньої любові".

Копирайт изображения AFP Image caption Дзьоб птаха вигнутий, аби досягати серцевини квітів чуккірагуа

Птах може з'їдати нектару вдвічі більше за власну вагу, а його серцевий ритм уповільнюється вночі, аби впоратися з низькими температурами, сказав дослідник.

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