У Саудівській Аравії суд заборонив жінці вийти за чоловіка, який грає на лютні

Копирайт изображения AFP Image caption Уд - давній близькосхідний струнний музичний інструмент, різновид лютні

Жителька Саудівської Аравії програла судовий спір за право вийти заміж за чоловіка за власним вибором після того, як її сім'я виступила проти, бо чоловік грав на музичному інструменті.

Родичі жінки, менеджера банку, відмовилися дозволити їй одружитися з чоловіком, вчителем за професією, заявивши, що його гра на музичному інструменті уд робить пару "релігійно несумісною".

Суд нижчого рівня підтримав цю точку зору, і його вирок було підтверджено під час розгляду апеляції, повідомляє адвокат та місцеві ЗМІ.

Деякі люди в консервативній мусульманській державі кажуть, що музика - це "харам" (заборонена).

Попри це, Саудівська Аравія має значну музичну традицію, до якої належить і уд. У країні дозволені публічні концерти арабських та західних виконавців.

Про випадок з керівником банку та вчителем стало відомо на вихідних, коли саудівський юрист Абдул Рахман аль-Лахім розповів про нього у Snapchat.

Він повідомив, що жінка з міста Унайза в провінції Касим два роки тому попросила його подати позов проти її братів, оскільки вони відмовилися дати їй дозвіл одружитися з чоловіком, який "колись зіграв на уді, і тому його вважають недостатньо релігійним".

Він додав, що суд у Касимі виніс рішення на користь сім'ї жінки.

Газета Okaz процитувала суддю: "Через те, що чоловік грає на музичному інструменті, він не підходить жінці з релігійної точки зору".

Апеляційний суд нещодавно підтримав попереднє рішення, зробивши його остаточним.

Пан Лахім зазначив, що чоловіку не дали можливості захистити себе в суді, і що рішення "створює серйозний прецедент".

Копирайт изображения Reuters Image caption Мухаммед Абду, один із найпопулярніших співаків Саудівської Аравії, виступає на публіці

Жінка розповіла виданню Okaz, що все ще має намір вийти заміж за чоловіка, якого вона назвала "дуже благочестивим і з гарною репутацією".

Вона просить "вищу владу" країни - явне посилання на королівський суд - втрутитися в ситуацію.

Відео пана Лахіма викликало бурхливі суперечки серед жителів Саудівської Аравії в соціальних мережах, де деякі люди засудили владу за перешкоджання весіллю пари, в той час як вона не може припинити практику примусових шлюбів у королівстві.

У рамках системи опіки та піклування Саудівської Аравії дорослі жінки повинні отримати дозвіл від чоловіка-опікуна - зазвичай чоловіка, батька, брата чи сина - на подачу заяви на отримання паспорта, виїзд за межі країни, навчання за кордоном за державною стипендією та шлюб.

З травня декількох жінок-правозахисників, які проводять кампанію за скасування системи опіки та піклування затримали в рамках явної спроби придушення інакомислення.

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