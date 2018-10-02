США не видаватимуть візи одностатевим партнерам дипломатів, якщо вони не в шлюбі

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США припинили видачу віз одностатевим партнерам дипломатів, членів іноземних делегацій та працівників ООН, якщо вони не перебувають з ними в офіційному шлюбі.

Нові правила вступили в силу у понеділок, 1 жовтня.

До кінця року у тих пар, які вже перебувають на території США, є час, аби оформити свої стосунки офіційно. Якщо цього не станеться, візу їм не подовжать.

З 2009 року США видавало дипломатичні візи одностатевим партнерам дипломатів навіть у тих випадках, коли вони були неодруженими.

Це було зумовлено тим, що наразі одностатеві шлюби дозволені лише у 25 країнах світу. При цьому у 71 країні гомосексуальність є незаконною.

Нові правила скасовують дозвіл, що був прийнятий за каденції Гіларі Клінтон, яка тоді очолювала Державний департамент США.

Критики нововведень вже назвали їх дискримінаційними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одностатеві шлюби легалізовані лише у 25 країнах світу

Держдепартамент США, у свою чергу, каже, що нова політика повністю відповідає закону.

"Тільки стосунки, що закріплені офіційно, можуть розглядатися як поважна причина для відкриття візи для одного з партнерів", - кажуть у Держдепі.

У ноті від 12 липня цього року місія США в ООН називала майбутні зміни "кроком на шляху до рівності" і зазначала, що одностатеві партнери дипломатів отримають змогу користуватися тими ж правами, що й усі інші.

Колишній представник США в ООН Саманта Пауер розкритикувала такі зміни і назвала нововведення "недоречно жорстокими і фанатичними".

Вона додала, що зміни торкнуться її колег з різних країн, і нагадала, що лише 12% держав-членів ООН легалізували одностатеві шлюби.

Невдоволення висловили і представники UN Globe - організації, що слідкує за дотриманням прав ЛГБТ-спільноти в ООН.

"Дійсно, пари, що вже знаходяться на території США, зможуть піти в мерію і офіційно одружитися. Але якщо вони повернуться на батьківщину, то можуть стати жертвами переслідувань - у разі, якщо їхня країна вважає гомосексуальність злочином", - кажуть в UN Globe.

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