США не видаватимуть візи одностатевим партнерам дипломатів, якщо вони не в шлюбі
США припинили видачу віз одностатевим партнерам дипломатів, членів іноземних делегацій та працівників ООН, якщо вони не перебувають з ними в офіційному шлюбі.
Нові правила вступили в силу у понеділок, 1 жовтня.
До кінця року у тих пар, які вже перебувають на території США, є час, аби оформити свої стосунки офіційно. Якщо цього не станеться, візу їм не подовжать.
З 2009 року США видавало дипломатичні візи одностатевим партнерам дипломатів навіть у тих випадках, коли вони були неодруженими.
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Це було зумовлено тим, що наразі одностатеві шлюби дозволені лише у 25 країнах світу. При цьому у 71 країні гомосексуальність є незаконною.
Нові правила скасовують дозвіл, що був прийнятий за каденції Гіларі Клінтон, яка тоді очолювала Державний департамент США.
Критики нововведень вже назвали їх дискримінаційними.
Держдепартамент США, у свою чергу, каже, що нова політика повністю відповідає закону.
"Тільки стосунки, що закріплені офіційно, можуть розглядатися як поважна причина для відкриття візи для одного з партнерів", - кажуть у Держдепі.
У ноті від 12 липня цього року місія США в ООН називала майбутні зміни "кроком на шляху до рівності" і зазначала, що одностатеві партнери дипломатів отримають змогу користуватися тими ж правами, що й усі інші.
Колишній представник США в ООН Саманта Пауер розкритикувала такі зміни і назвала нововведення "недоречно жорстокими і фанатичними".
Вона додала, що зміни торкнуться її колег з різних країн, і нагадала, що лише 12% держав-членів ООН легалізували одностатеві шлюби.
Невдоволення висловили і представники UN Globe - організації, що слідкує за дотриманням прав ЛГБТ-спільноти в ООН.
"Дійсно, пари, що вже знаходяться на території США, зможуть піти в мерію і офіційно одружитися. Але якщо вони повернуться на батьківщину, то можуть стати жертвами переслідувань - у разі, якщо їхня країна вважає гомосексуальність злочином", - кажуть в UN Globe.
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