У Італії заарештували мера-прихильника мігрантів за підозрою в організації фіктивних шлюбів

Копирайт изображения AFP Image caption Доменіко Лукано, мера міста Ріаче, заарештувала фінансова поліція

Мера міста на півдні Італії, який відомий тим, що приймав до міста мігрантів, помістили під домашній арешт.

Доменіко Лукано, мера міста Ріаче, затримали через його можливу участь в організації фіктивних шлюбів для імміграційних цілей.

При цьому суддя-слідчий відхилив більш серйозне обвинувачення у зловживанні державними коштами.

Арешт відбувається через декілька місяців після початку жорсткої міграційної політики з боку популістського уряду Італії.

Мер, відомий як Міммо, потрапив до заголовків по всьому світу через свою незвичну програму, яка передбачала запрошення мігрантів до малонаселеного міста у Калабрії.

Переселенцям надавали покинуті будинки та організовували навчання на робочому місці в надії на те, що новоприбулі вдихнуть нове життя до місцевої економіки.

Він розпочав цю програму у 1998 році за часів колишнього уряду, і відтоді сотні мігрантів приїхали до невеликого міста з населенням близько 2000 чоловік.

Успіх програми, яку багато хто вітав як модель інтеграції, призвела до того, що журнал Fortune назвав мера Лукано серед 50 найбільших світових лідерів 2016 року.

У вівторок, його заарештувала фінансова поліція Італії в рамках розслідування можливого сприяння нелегальній міграції.

Колишній міністр із питань інтеграції Сесіль Кьєнге висловила протест проти арешту, стверджуючи, що розслідування основних складових кримінальної справи проти мера припинилось.

У чому звинувачують мера?

Перше обвинувачення, як роз'яснює прокуратура, стосується організації фіктивних шлюбів для обходу імміграційних правил.

Прокурори заявили, що прослуховували телефон пана Лукано і записали принаймні одну розмову, в якій мер, схоже, запропонував шлюб як шлях розв'язання імміграційних проблем жінки.

За словами представників прокуратури, слова мера неможливо зрозуміти інакше.

Один фрагмент стосувався нігерійської мігрантки, якій тричі відмовляли в дозволі на проживання, сказано в повідомленні. Як повідомляється, пан Лукано сказав, що шлюб з громадянином Італії є для неї "єдиним шляхом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато біженців навчалися у місцевих ремісників

Як мер, Доменіко Лукано відповідає за реєстр цивільних станів жителів міста.

У витягах він, як кажуть, згадує про подібне весілля в минулому та його здатність швидко влаштувати церемонію. Цитують його пропозицію отримати посвідчення особи, яке б засвідчувало, що жінка була мешканцем міста Ріаче.

Прокурори заявили, що йому також було пред'явлено звинувачення у залученні послуг зі збору сміття двох компаній без проведення необхідного тендеру.

Це звинувачення може також мати зв'язок з мігрантською програмою міста.

Ці дві компанії - громадські кооперативи, створені "для забезпечення роботою жителів Ріаче та мігрантів", - повідомляє італійська газета La Repubblica.

Його партнеру Тесфахуну Лемлему висунули такі ж звинувачення і заборонили покидати місцевість.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.