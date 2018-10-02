У Італії заарештували мера-прихильника мігрантів за підозрою в організації фіктивних шлюбів
Мера міста на півдні Італії, який відомий тим, що приймав до міста мігрантів, помістили під домашній арешт.
Доменіко Лукано, мера міста Ріаче, затримали через його можливу участь в організації фіктивних шлюбів для імміграційних цілей.
При цьому суддя-слідчий відхилив більш серйозне обвинувачення у зловживанні державними коштами.
Арешт відбувається через декілька місяців після початку жорсткої міграційної політики з боку популістського уряду Італії.
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Мер, відомий як Міммо, потрапив до заголовків по всьому світу через свою незвичну програму, яка передбачала запрошення мігрантів до малонаселеного міста у Калабрії.
Переселенцям надавали покинуті будинки та організовували навчання на робочому місці в надії на те, що новоприбулі вдихнуть нове життя до місцевої економіки.
Він розпочав цю програму у 1998 році за часів колишнього уряду, і відтоді сотні мігрантів приїхали до невеликого міста з населенням близько 2000 чоловік.
Успіх програми, яку багато хто вітав як модель інтеграції, призвела до того, що журнал Fortune назвав мера Лукано серед 50 найбільших світових лідерів 2016 року.
У вівторок, його заарештувала фінансова поліція Італії в рамках розслідування можливого сприяння нелегальній міграції.
Колишній міністр із питань інтеграції Сесіль Кьєнге висловила протест проти арешту, стверджуючи, що розслідування основних складових кримінальної справи проти мера припинилось.
У чому звинувачують мера?
Перше обвинувачення, як роз'яснює прокуратура, стосується організації фіктивних шлюбів для обходу імміграційних правил.
Прокурори заявили, що прослуховували телефон пана Лукано і записали принаймні одну розмову, в якій мер, схоже, запропонував шлюб як шлях розв'язання імміграційних проблем жінки.
За словами представників прокуратури, слова мера неможливо зрозуміти інакше.
Один фрагмент стосувався нігерійської мігрантки, якій тричі відмовляли в дозволі на проживання, сказано в повідомленні. Як повідомляється, пан Лукано сказав, що шлюб з громадянином Італії є для неї "єдиним шляхом".
Як мер, Доменіко Лукано відповідає за реєстр цивільних станів жителів міста.
У витягах він, як кажуть, згадує про подібне весілля в минулому та його здатність швидко влаштувати церемонію. Цитують його пропозицію отримати посвідчення особи, яке б засвідчувало, що жінка була мешканцем міста Ріаче.
Прокурори заявили, що йому також було пред'явлено звинувачення у залученні послуг зі збору сміття двох компаній без проведення необхідного тендеру.
Це звинувачення може також мати зв'язок з мігрантською програмою міста.
Ці дві компанії - громадські кооперативи, створені "для забезпечення роботою жителів Ріаче та мігрантів", - повідомляє італійська газета La Repubblica.
Його партнеру Тесфахуну Лемлему висунули такі ж звинувачення і заборонили покидати місцевість.
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