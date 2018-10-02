У Лондоні чоловік з ножем напав на пасажирів метро

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Чоловік з ножем напав на пасажирів потягу лондонського метро, коли той під'їжджав до станції Hackney Central на сході британської столиці. Нападник затриманий, поліція говорить про одного пораненого.

Британська транспортна поліція, у чиєму віданні знаходиться лондонське метро, ​​повідомляє про одного постраждалого в ході нападу під час вечірньої години-пік, близько 18:00 за місцевим часом.

Постраждалого госпіталізували, як вважається його життю нічого не загрожує.

Очевидиця Хейзел Ортон розповіла BBC, що вона була у потязі під час нападу.

"Раптово повз мене пробігла хвиля людей. Було багато крику і шуму, спрацював сигнал тривоги. Ми під'їхали до платформи, і люди почали кричати, що потрібно якомога швидше виходити. Я була шокована. Подивившись направо, я побачила чоловіка, що лежав на підлозі. Він важко дихав і тримався за груди, на яких розтікалася мокра червона пляма. Він був схожий на східноєвропейця, робочого, на ньому був білий шолом. я не бачила чоловіка з ножем або інших постраждалих, тільки натовп людей, що вибігали зі станції", - розповіла вона.

Журналіст-фрілансер Нік Рено-Комія сказав: "Я бачив, як хлопець з ножем в руці йшов до мене, він багато кричав, але я не міг зрозуміти, що він казав".

"Поліція приїхала дуже швидко, і вони схопили його і притисли до поліцейської машини".

Рух поїздів по гілці було тимчасово зупинено, дороги в районі події перекриті. Близько 20:00 за місцевим часом адміністрація метро оголосила про відновлення руху.

Британська транспортна поліція звернулася до всіх, хто бачив щось підозріле на станції Hackney Central в цей час, з проханням розповісти про побачене.

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