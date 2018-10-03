Протести у Вірменії: Нікол Пашинян закликає до нових виборів

Копирайт изображения Reuters Image caption Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що буде вимагати дострокових парламентських виборів. Таку заяву він зробив перед багатотисячним натовпом, який оточив будівлю парламенту в Єревані.

Напередодні у вівторок Пашинян наказав звільнити міністрів уряду та губернаторів, яких висунули партії "Квітуча Вірменія" та "Дашнакцутюн".

Пізно ввечері президент Вірменії Армен Саркісян підписав накази про звільнення всіх міністрів та губернаторів, які представляли ці партії.

Під час виступу перед прихильниками Пашинян заявив, що одразу після набуття цими наказами чинності він планує подати у відставку, втім, збереже посаду виконувача обов'язків прем'єра.

"Щоб хтось не думав, що я тримаюся за посаду прем'єр-міністра. Через сім та один день парламент повинен буде обрати прем'єр-міністра. Якщо за цей строк прем'єра не оберуть, то повинні будуть провести ще одні вибори через сім плюс один день. Якщо після цього також не оберуть прем'єра, то повинні будуть призначити дострокові парламентські вибори", - цитує прем'єра сайт news.am.

Пашинян розраховує на те, що партії-конкуренти не будуть висувати кандидатів на пост прем'єр-міністра в цей період.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прихильники Пашиняна біля будівлі Національних зборів

Оголосивши про власні плани, Пашинян увійшов в будівлю парламенту для переговорів з членами фракцій, що конкурують. Згідно з його планом, дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у грудні.

"Зараз я спробую дізнатися позицію наших колег про те, як подолати кризу. Я думаю, що ми досягнемо консенсусу щодо проведення позачергових виборів, і що вони після моєї відставки не запропонують кандидатуру прем'єра, щоб не нервувати людей", - сказав він журналістам.

Після завершення переговорів Пашиння вийшов до прихильників та повідомив, що парламентські фракції, як йому здалося, "почули меседж народу" та не збираються висувати іншого кандидата у прем'єр-міністри.

Натовп біля парламенту

Копирайт изображения AFP Image caption Учасники мітингу перекрили виходи з будівлі парламенту

Парламент Вірменії на позачерговому засіданні у вівторок ухвалив в цілому зміни до закону "Про регламент Національних зборів", які дозволяють депутатам страхуватися від можливого розпуску парламенту.

Депутати від фракції "Вихід" бойкотували засідання, виконуючи заклик прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який заявив, що ухвала законопроекту "означає офіційний початок контрреволюції".

За законопроект проголосували представники Республіканської партії Вірменії, а також "Дашнакцутюн" й блоку "Царукян".

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