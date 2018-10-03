Нобелівську премію з хімії дали за дослідження ферментів

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Нобелівську премію присудили американським науковцям Френсіс Арнольд та Джорджу Сміту і британському вченому Грегорі Вінтеру.

У Нобелівському комітеті заявили, що лауреати "взяли під контроль еволюцію та використали генетичні зміни та відбір для розробки білків, які вирішують хімічні проблеми людства".

Френсіс Арнольд провела першу спрямовану еволюцію ферментів, які є білками, що каталізують хімічні реакції. Ферменти, вироблені за допомогою цього метода використовують для виробництва різноманітних продуктів: від біопалива до лікарських препаратів.

Лауреат Джордж Сміт розробив метод, відомий як "фаговий дисплей", завдяки якому бактеріофаг (вірус, який вражаєь бактерії) стали використовувати для виділення нових протеїнів.

Сер Грегорі Вінтер використав фаговий дисплей (лабораторний метод вивчення білків) для виробництва нових фармацевтичних препаратів. Тепер завдяки ньому продукують антитіла, здатні нейтралізувати токсини, протидіяти аутоімунним захворюванням та виліковувати метастатичний рак.

Всі лауреати розділять між собою грошову винагороду розміром трохи більше мільйона доларів.

Минулого року Нобелівську премію з хімії присудили за візуалізацію молекул.

Трьох науковців - Жака Дюбоше, Йоахима Франка та Річарда Гендерсона - нагородили "за розвиток кріоелектронної мікроскопії, яка спрощує та покращує зображення біомолекул".

Завдяки цьому методу дослідники тепер можуть "зупинити" біомолекули в русі й "візуалізувати процеси, яких вони ніколи раніше не бачили", пояснили у Нобелівському комітеті.

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Напередодні Нобелівську премію присудили Артуру Ашкіну, Жерару Мору та Донні Стрікленд за досягнення у сфері лазерної фізики. Донні Стрікленд стала третьою в історії жінкою, яка отримала Нобелівську премію з фізики.

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Нобелівський тиждень розпочався із оголошення переможців у сфері медицини та фізіології. Ними стали Джеймс Еллісону і Тасуку Хондзьо, які розробили революційні методики імунотерапії ракових захворювань.

Лауреатів Нобелівської премії миру оголосять у п'ятницю.

Від вручення Нобелівської премії з літератури цього року вирішили відмовитися черех скандал, пов'язаний із членом Нобелівського комітету та поетесою Катаріни Фростенсон. Її чоловіка, французького фотографа Жан-Клода Арно, звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях.

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