Не домовились з Гриценком? Садовий іде в президенти

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Мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у президентських виборах.

Таку заяву він зробив на зустрічі з організаторами молодіжного форуму "#Молодвіж" у середу, повідомляє сайт "Самопомочі".

Так, очевидно, що "Самопомочі" та "Громадянській позиції", лідером якої є Анатолій Гриценко, не вдалося домовитися про спільну участь у перегонах.

"Ми відстали від світових лідерів на десятки років. Мусимо сконцентрувати всі сили й інтелект нації, аби наздогнати світ. Це питання національної безпеки і виживання. Інакше не буде ані добробуту, ані щастя, ані перемоги у війні", - наголосив мер Львова.

Ключовими елементами кампанії стануть "мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни".

Пан Садовий пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори, та закликав до об'єднання усі сили, які підтримують ідею "рішучих змін".

Він дав зрозуміти, що переговори про можливе об'єднання з "Громадянською позицією" для участі у виборах завершилися безуспішно.

У вересні Анатолій Гриценко публічно закликав лідера партії "Самопоміч" до об'єднання. За його словами, у двох політичних сил є спільне бачення, як рухатися вперед.

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