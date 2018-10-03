УЗ звільнить працівників, які виштовхали пасажира з потяга

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"Укрзалізниця" заявила, що звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель-Москва, які на ходу виштовхали з потяга пасажира з електронним квитком.

За повідомленнями ЗМІ, ще 30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками.

Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. Касир не змогла видрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. А провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх.

Система купівлі квитків "Укрзалізниці" показує, що на цей потяг неможливо купити електронний квиток, який одразу дає право на проїзд. Оплативши квиток, людина може в інтернеті отримати бланк замовлення, який треба роздрукувати в залізничній касі.

Свідки події опублікували відповідне відео у соціальних мережах. На ньому видно, що потяг починає рух, а провідниця штовхає одного з пасажирів зі сходинки вагону на перон.

Подія збурила користувачів соцмереж.

"Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - заявив директор департаменту з пасажирських перевезень УЗ Олександр Красноштан.

За його словами, "Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за ситуацію, що сталася.

Копирайт изображения UKRINFORM

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