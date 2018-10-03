За вбивство лося штрафуватимуть на 130 тис. грн

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Уряд встановив штраф за вбивство лося у 130 тисяч гривень, повідомив міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак у Facebook.

"Попереджаю всіх браконьєрів: за нанесення шкоди цій тварині доведеться заплатити 130 тис. грн", - написав міністр.

Він додав, що це найбільший штраф за вбивство рідкісної тварини в Україні. Такий самий доведеться заплатити за вбивство зубра і бурого ведмедя.

Міністр додав, що розраховує на підтримку парламенту в питанні підвищення штрафів у природоохоронній сфері.

Європейського лося, який зустрічається в Україні внесли до Червоної книги країни у грудні 2017 року.

У лютому 2017 року пан Семерак заявляв, що популяція лося в Україні нараховує від двох до шести тисяч тварин.

Для порівняння, у Білорусі та Польщі - близько 30 тисяч.

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