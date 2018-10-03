Копирайт изображения IBO/SIPA/REX Image caption Редуан Фаїд у 2010 році

У Франції затримали Редуана Фаїда - відомого гангстера, який кілька місяців тому зміг втекти з в'язниці на гелікоптері.

46-річного злочинця затримали у його рідному місті Крей, що розташований поруч з Парижем. За інформацією BBC, поліцейські також арештували його брата і ще двох чоловіків.

Редуан Фаїд з дитинства був прихильником фільмів про гангстерів. За його ж власними словами, саме голлівудське кіно навчило його, як переховуватися від поліції.

Вперше його затримали у 1998 році за збройний напад. Йому двічі вдавалося втекти з в'язниці.

Перша втеча відбулася у 2013 році: Фаїд втік після того, як погрожуючи пістолетом взяв в заручники чотирьох охоронців та зруйнував за допомогою вибухівки кілька дверей у в'язниці.

Остання втеча сталася 1 липня цього року: Фаїд втік з в'язниці у передмісті Парижа.

Йому допомагали троє озброєних чоловіків, які увірвалися у тюремну кімнату для відвідувачів. Згодом вони посадили Фаїда на гелікоптер, яким керував досвідчений інструктор, - як виявилось згодом, злочинці взяли його у заручники.

Вся втеча тривала лише кілька хвилин. Постраждалих не було.

Копирайт изображения AFP Image caption Редуана Фаїда затримали у середу, 3 жовтня, в його рідному місті Крей

У момент втечі Фаїд відбував 25-річний термін за спробу пограбування, під час якого загинула жінка-поліцейський.

Коментуючи затримання "найбільш розшукуваного злочинця Франції", міністр юстиції Ніколь Белубе заявила: "Ми помістимо його у в'язницю суворого режиму, де за ним слідкуватимуть надзвичайно уважно".

Хто такий Редуан Фаїд?

Редуан Фаїд народився у 1972 році у місті Крей. У 1990-х він очолив угруповання, що займалося збройними пограбуваннями.

За словами чоловіка, на його рішення стати гангстером вплинули голлівудські бойовики. Одним з найбільш "надихаючих" фільмів для Фаїда стала стрічка "Обличчя зі шрамом" з Аль Пачіно у головній ролі.

У 1997 році під час нападу на фургон, що перевозив цінний вантаж, Фаїд і його спільники були одягнені у хокейні воротарські маски - так само, як злочинці з фільму "Протистояння" за участю Роберта де Ніро і Аль Пачіно.

Копирайт изображения AFP Image caption Після втечі 2013 року Інтерпол вніс Фаїда до списку найрозшукуваніших злочинців

Згодом Фаїд розповідав, що передивлявся "Протистояння" сотні разів. Якось він навіть зустрівся з режисером стрічки Майклом Манном на кінофестивалі у Парижі і сказав йому: "Ви мій технічний радник".

Редуан Фаїд став ще більш відомим після того, як у 2009 році написав книгу про своє дитинство і власний шлях до кримінального світу.

Після виходу видання французькі поліцейські дали йому прізвисько "L'Écrivain" - "письменник".

Хронологія втеч і звільнень Редуана Фаїда

1998 рік. Фаїда вперше затримали за збройний напад

У 2009 році його достроково звільнили з в'язниці. Фаїду вдалося переконати правоохоронні органи у тому, що він виправився і "став іншою людиною"

У 2011 році він порушив умови дострокового звільнення і знову був взятий під варту

У 2013 році Фаїд втік з в'язниці, що розташована поруч з містом Лілль. Він використовував вибухівку, аби відкрити п'ять дверей у в'язниці і взяв у заручники наглядача, якого використовував у якості "живого щита"

2017 рік. Фаїда засудили до 10 років позбавлення волі за втечу з в'язниці. Також він отримав 18 років за організацію пограбування у 2010 році

У 2018 році строк покарання збільшили до 25 років

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