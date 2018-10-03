Українці можуть поміняти старі паспорти на ID-картки

Копирайт изображения DMSU.GOV.UA Image caption Зразок ID-картки

Кабінет міністрів дозволив громадянам України за бажанням обмінювати старі паспорти у вигляді книжечки на нові ID-картки.

При цьому також, якщо громадянин не встигне звернутись у місячний термін для вклеювання нового фото у книжечку після досягнення 25 і 45 років, то йому буде необхідно обов'язково обміняти її на картку.

За заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого складає 279 грн.

Згідно з інформацією на сайті Державної міграційної служби, нові правила почнуть діяти з 1 листопада.

Керівник служби Максим Соколюк в коментарі BBC News Україна повідомив, що відомство врахувало можливе зростання кількості охочих оформити новий паспорт.

За його словами, потужностей для виробництва бланків та видачі ID-карток достатньо.

Раніше паспорт у новому форматі могли отримати тільки молоді громадяни при досягненні 14-річного віку, ті, чиї паспорти-книжечки стали непридатними до використання (загублені, зіпсовані), а також у випадку зміни основної інформації у документі (ПІБ).

Наразі видано 2,3 млн паспортів у вигляді ID-карток. Джерело: ДМС

Пан Соколюк додав, що в планах Міграційної служби запропонувати послугу оформлення біометричного закордонного паспорта одночасно із заміною паспорта-книжечки на картку.

При цьому вартість такої послуги буде дешевшою, ніж оформлення кожного документу поодинці.

Пан Соколюк зазначив, що для реалізації цієї ініціативи необхідне внесення змін до законодавства.

З 1 червня 2017 року українці можуть їздити до Туреччини за внутрішнми паспортами у вигляді ID-картки.

Наразі планується підписання угоди про аналогічні умови з Грузією.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.