Марихуана шкодить мозку підлітків більше за алкоголь - вчені

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Вживання марихуани у підлітковому віці призводить до довготривалої шкоди для мозку. Про це йдеться в новому дослідженні канадських вчених.

Дослідження виявило, що вплив на навички мислення, пам'ять та поведінку від наркотику гірший, ніж від алкоголю.

Дослідники з Університету Монреаля закликали підлітків відкласти початок вживання марихуани на якомога довший термін.

В рамках дослідження науковці спостерігали за 3 800 підлітками протягом чотирьох років, починаючи з 13-річного віку.

Відомо, що вживання алкоголю та наркотиків у молодому віці викликає проблеми з когнітивними здібностями - зокрема здатністю до навчання, увагою та прийняттям рішень, - а також негативно впливає на успішність у школі.

Дослідження виявило, що ступінь проблем зростає разом із частотою вживання марихуани. При цьому негативний ефект від неї довготриваліший, ніж від споживання алкоголю.

Підлітки з 31 канадської школи раз на рік надавали інформацію про вживання ними наркотиків та алкоголю.

Їхні когнітивні навички також щороку перевіряли у школі за допомогою комп'ютерних тестів.

Розвиток мозку

Виявилося, що алкоголь серед підлітків, які брали участь в дослідженні, набагато популярніший за марихуану.

Вживання наркотику визнали тільки 28% підлітків, тоді як у вживанні спиртних напоїв - принаймні час від часу - зізналися 75% опитаних.

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Професор з департаменту психіатрії в Монреалі Патрісія Конрод, яка керувала дослідженням, заявила, що очікувала більшого впливу алкоголю на мозок підлітків.

Але дослідження, навпаки, виявило збільшення кількості помилок у когнітивних тестах підлітків, які вживали марихуану. При цьому ефект спостерігався як під час вживання наркотику, так і після.

Негативні ефекти спостерігалися і щодо короткотермінової пам'яті, здатності до побудови логічних ланцюжків та контролю поведінки.

"Їхній мозок ще розвивається, але марихуана втручається у цей процес", - сказала професор Конрод про підлітків.

"Їм варто відкласти вживання марихуани на якомога довший термін".

Вона також зазначила, що результати дослідження продемонстрували важливість програм з профілактики наркоманії.

Марихуана може викликати звикання, і, як показують дослідження, вона збільшує ризик розвитку психотичних захворювань, особливо у підлітків.

Відмова від марихуани може на певний час призвести до прояву симптомів відвикання, таких як проблеми зі сном та коливання настрою, говорять експерти.

Дослідження опублікували в Американському журналі психіатрії.

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