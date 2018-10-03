Міжнародний суд ООН: США мають послабити санкції проти Ірану

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Міжнародний суд ООН вирішив, що США повинні послабити санкції, які були введені після виходу Вашингтону з ядерної угоди по Ірану.

Суд підтримав позов, поданий іранською стороною, і вирішив, що гуманітарні товари - такі, як їжа та медикаменти - мають бути виключені з-під ембарго.

США посилалися на те, що розгляд цього питання не входить до юрисдикції суду, оскільки питання стосується американської національної безпеки.

Рішення Міжнародного суду ООН, який знаходиться в Гаазі, є обов'язковими до виконання, проте реальних інструментів, аби змусити сторони втілити їх у життя, у суду немає.

Цей орган ООН був створений для того, аби розглядати суперечки, що виникають між різними членами організації. Проте обидві країни - і Іран, і США - раніше вже ігнорували вироку суду.

Під час зачитування вироку голова суду Абдулакві Юсуф підкреслив: "Суд вважає, що США повинні зняти будь-які обмеження на вільний експорт на територію Ірану товарів, які є необхідними для забезпечення гуманітарних потреб".

В МЗС Ірану вже заявили, що рішення суду підтверджує нелегітимність і репресивний характер американських санкцій.

Іранська економіка постраждала від травневого указу Дональда Трампа відновити санкції. Валюта країни різко девальвувалася.

Приборкати "економічну війну"?

Анна Холіган, BBC

Суд зобов'язав США частково зняти обмеження, зокрема на постачання ліків, медичного обладнання, їжі, сільськогосподарських товарів і обладнання у сфері авіаційної безпеки.

Це перший випадок, коли міжнародний суд виніс вирок щодо того, що сам назвав "економічною війною".

Рішення суду - проміжний захід, прийнятий у відповідь на терміновий запит Ірану напередодні другого раунду повернення санкцій, який очікують наступного місяця.

Рішення має спонукати європейські компанії, що припинили торгівлю з Іраном через побоювання у зв'язку з американськими санкціями, переглянути свою позицію хоча б у тому, що стосується гуманітарних товарів.

Які аргументи лунали у суді?

Іран стверджував, що санкції порушують договір з США "Про дружбу, економічні відносини і консульські права" 1955 року, згідно з яким розгляд суперечок передається в юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Тегеран також заявив, що причини, які Дональд Трамп наводив, коли пояснював відновлення санкцій, були беззмістовними, оскільки Міжнародне агентство з атомної енергії підтверджує: Іран виконує ядерну угоду 2015 року.

Адвокати США, у свою чергу, наполягали, що справа виходить за межі юрисдикції суду, оскільки позов Ірану не стосується договору 1955 року.

Копирайт изображения AFP Image caption Адвокати США під керівництвом Дженіфер Ньюстед дивляться на представника Ірану

Державний департамент США зауважував, що експорт продуктів ліків і медичного обладнання не заборонений чинними санкціями.

Чому США вийшли з ядерної угоди?

Угода 2015 року між Іраном з одного боку і США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією - з іншого, зобов'язувала Іран обмежити збагачення урану в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Проте президент США заявив, що угода "не досягла своєї базової мети заблокувати для Тегерана усі шляхи до ядерної зброї" і не стосувалася інших "ворожих дій Ірану - зокрема програми балістичних ракет і підтримки тероризму".

Аби змусити Іран підписати новий договір, Дональд Трамп відновив санкції, які обмежували можливості іранського уряду користуватися доларами, торгувати золотом і іншими дорогоцінними металами.

У листопаді очікується новий раунд санкцій, який може стосуватися іранського експорту нафти і роботи центрального банку країни.

Інші п'ять країн, що підписали ядерну угоду, кажуть, що будуть виконувати її зі свого боку.

Велика кількість великих компаній вже припинила працювати в Ірані.

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