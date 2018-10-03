17-річна українка очолила рейтинг найкращих дзюдоїсток світу

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17-річна українка Дар'я Білодід посіла перше місце у рейтингу найкращих дзюдоїсток світу у своїй ваговій категорії - до 48 кілограмів.

В оновленому рейтингу, який оприлюднила Міжнародна федерації дзюдо, Білодід посідає першу сходинку з 6 135 балами.

У порівнянні з результатами попереднього рейтингу, вона піднялася на дві сходинки.

Такий прогрес зумовлений нещодавньою перемогою Білодід на чемпіонаті світу з дзюдо, що наприкінці вересня проходив у Баку.

У фіналі турніру українка перемогла на той момент чинну чемпіонку світу Фуну Танакі з Японії.

Нині ж Білодід сама є чемпіонкою світу - до того ж, наймолодшою в історії дзюдо.

На момент фінального поєдинку їй було 17 років і 11 місяців.

Попередній віковий рекорд належав японці Рійоко Тамурі. У 1993 році вона здобула золоту медаль чемпіонату світу, коли їй було 18 років і 1 місяць.

Білодід не програє вже 30 поєдинків поспіль.

Наразі вона також є чинною чемпіонкою Європи в категорії до 48 кілограмів.

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