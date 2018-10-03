17-річна українка очолила рейтинг найкращих дзюдоїсток світу
17-річна українка Дар'я Білодід посіла перше місце у рейтингу найкращих дзюдоїсток світу у своїй ваговій категорії - до 48 кілограмів.
В оновленому рейтингу, який оприлюднила Міжнародна федерації дзюдо, Білодід посідає першу сходинку з 6 135 балами.
У порівнянні з результатами попереднього рейтингу, вона піднялася на дві сходинки.
- Чотири українські тенісистки оновили власні рекорди у рейтингу
- Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу
Такий прогрес зумовлений нещодавньою перемогою Білодід на чемпіонаті світу з дзюдо, що наприкінці вересня проходив у Баку.
У фіналі турніру українка перемогла на той момент чинну чемпіонку світу Фуну Танакі з Японії.
Нині ж Білодід сама є чемпіонкою світу - до того ж, наймолодшою в історії дзюдо.
На момент фінального поєдинку їй було 17 років і 11 місяців.
Попередній віковий рекорд належав японці Рійоко Тамурі. У 1993 році вона здобула золоту медаль чемпіонату світу, коли їй було 18 років і 1 місяць.
Білодід не програє вже 30 поєдинків поспіль.
Наразі вона також є чинною чемпіонкою Європи в категорії до 48 кілограмів.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.