У Великій Британії врятували чоловіка, який “40 років жив у рабстві”

Копирайт изображения GLAA Image caption Приміщення, в якому знайшли потерпілого

Британська поліція врятувала чоловіка, який, за попередніми даними, понад 40 років провів у рабстві.

У середу, 3 жовтня, під час рейду неподалік від міста Карлайл британська поліція виявила 58-річного чоловіка, що проживав у сараї.

Всередині приміщення був лише стілець і брудна постільна білизна.

Чоловіка відправили на медичне обстеження до лікарів.

Поліцейські також затримали 79-річного чоловіка, якого підозрюють у злочинах, "що мають стосунок до рабства".

"До нас надійшла інформація про те, що чоловіка утримують в сараї близько 40 років. Коли ми знайшли його, він був дуже наляканий", - каже Мартін Пліммер з департаменту GLAA, який займається наглядом за правами робітників у сільськогосподарському секторі та рослинництві.

"У сараї немає ніякого опалення, там було дуже холодно. Це умови, в яких не має жити жодна людина".

За попередніми даними, чоловік перебував у рабстві і виконував неоплачувану роботу з моменту, коли йому виповнилося 16 чи 17 років.

Наразі не зрозуміло, чи намагався постраждалий коли-небудь втекти з неволі, додає Пліммер.

"Він був психологічно травмований протягом стількох років, що пройде чимало часу, поки ми зможемо розраховувати на його довіру".

79-річного чоловіка, який, можливо, і утримував потерпілого у рабстві, найближчим часом допитають.

"За всю свою довгу кар'єру я не зустрічав нікого, хто був би рабом протягом 40 років. Це дуже сумний і серйозний випадок", - каже пан Пліммер.

Сучасне рабство у Великій Британії

Минулого року Національне агентство з питань злочинності Великої Британії повідомило, що рабство існує у ‎‎"кожному великому місті країни".

Раніше поліцейські припускали, що у тій чи іншій формі рабства у Сполученому Королівстві ‎перебувають від 10 до 13 тисяч людей - нині ж слідчі кажуть, що це лише вершина айсберга.‎

За припущенням агентства, жертвами сучасного рабства у Британії є щонайменше кілька ‎десятків тисяч людей.‎

У Британії люди, які потрапили у рабство, часто працюють у манікюрних салонах, на ‎будівництві, у борделях, на плантаціях марихуани чи в сільському господарстві.‎

Найчастішими країнами походження жертв є Албанія, Нігерія, В'єтнам, ‎Румунія і Польща.

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