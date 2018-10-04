Британія: російська розвідка ГРУ здійснила щонайменше чотири кібератаки

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Уряд Великої Британії звинувачує російську військову розвідку ГРУ у здійсненні щонайменше чотирьох масштабних кібератак.

Національний центр з кібербезпеки Британії покладає на Росію відповідальність за кібератаки на деякі українські та російські компанії, Демократичну партію США, телемережу в Британії та Світове антидопінгове агентство.

Ці атаки і раніше пов'язували з Росією, але вперше уряд Британії відкрито звинувачує у їхній організації ГРУ.

Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант заявив, що російська військова розвідка провела кампанію "невибіркових та безрозсудних" кібератак, які "не мали законного інтересу для національної безпеки".

Національний центр кібербезпеки повідомив, що хакери ГРУ, які позиціюють себе угрупованнями під різними назвами, зокрема, Fancy Bear, обрали кілька мішеней:

База даних Всесвітнього антидопінгового агентства (Wada). Хакери використали фішинг для отримання паролів. Пізніше були опубліковані дані про спортсменів

Національний комітет Демократичної партії США. У 2016 році хакери отримали доступ до листів та повідомлень у чатах провідних діячів партії. Пізніше дані були опубліковані в інтернеті. Влада США вже пов'язала це з Росією

Київський метрополітен та Одеський аеропорт, російський Центробанк та два приватні російські ЗМІ - Fontanka.ru та інформаційне агентство "Інтерфакс". Атака сталася у жовтні 2017 року. Хакери використали вірус-вимагач, шифрування вмісту комп'ютера задля вимагання грошей

Невеликий телеканал у Великій Британії став мішенню влітку 2015 року. Отримано доступ до кількох облікових записів електронної пошти та викрадено їхній вміст

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник МЗС Британії Джеремі Хант обіцяє відповідь союзників на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність

"Дії ГРУ є безрозсудними та невибірковими: вони намагаються підірвати та втручатися у вибори в інших країнах, вони навіть готові зашкодити російським компаніям та громадянам Росії", - заявив міністр закордонних справ Джеремі Хант.

"Разом з нашими союзниками ми будемо викривати та відповідати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність", - пообіцяв він.

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