Британія: російська розвідка ГРУ здійснила щонайменше чотири кібератаки
Уряд Великої Британії звинувачує російську військову розвідку ГРУ у здійсненні щонайменше чотирьох масштабних кібератак.
Національний центр з кібербезпеки Британії покладає на Росію відповідальність за кібератаки на деякі українські та російські компанії, Демократичну партію США, телемережу в Британії та Світове антидопінгове агентство.
Ці атаки і раніше пов'язували з Росією, але вперше уряд Британії відкрито звинувачує у їхній організації ГРУ.
Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант заявив, що російська військова розвідка провела кампанію "невибіркових та безрозсудних" кібератак, які "не мали законного інтересу для національної безпеки".
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Національний центр кібербезпеки повідомив, що хакери ГРУ, які позиціюють себе угрупованнями під різними назвами, зокрема, Fancy Bear, обрали кілька мішеней:
- База даних Всесвітнього антидопінгового агентства (Wada). Хакери використали фішинг для отримання паролів. Пізніше були опубліковані дані про спортсменів
- Національний комітет Демократичної партії США. У 2016 році хакери отримали доступ до листів та повідомлень у чатах провідних діячів партії. Пізніше дані були опубліковані в інтернеті. Влада США вже пов'язала це з Росією
- Київський метрополітен та Одеський аеропорт, російський Центробанк та два приватні російські ЗМІ - Fontanka.ru та інформаційне агентство "Інтерфакс". Атака сталася у жовтні 2017 року. Хакери використали вірус-вимагач, шифрування вмісту комп'ютера задля вимагання грошей
- Невеликий телеканал у Великій Британії став мішенню влітку 2015 року. Отримано доступ до кількох облікових записів електронної пошти та викрадено їхній вміст
"Дії ГРУ є безрозсудними та невибірковими: вони намагаються підірвати та втручатися у вибори в інших країнах, вони навіть готові зашкодити російським компаніям та громадянам Росії", - заявив міністр закордонних справ Джеремі Хант.
"Разом з нашими союзниками ми будемо викривати та відповідати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність", - пообіцяв він.
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