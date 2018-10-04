Копирайт изображения Getty Images Image caption Загиблі дайвери працювали у пожежно-рятувальній службі

Шість дайверів-рятувальників загинули під час пошуку 17-річного хлопця, який впав у став у закинутій шахті в штаті Селангор в Малайзії.

У закинутій шахті хлопець разом з друзями ловив рибу.

Чиновники повідомили, що дайвери потрапили у коловерть, у якій втратили частину необхідного для безпечного занурення спорядження.

За словами представника поліції Абдула Азіза Алі, дайвери виконали всі вимоги безпеки під час пошукової операції, мали необхідне для занурення обладнання та були прив'язані до одного канату.

Пан Азіз повідомив малайзійському інформагентству Bernama, що сильна течія почала "крутити" дайверів і вони втратили обладнання.

Чоловіки були у воді близько 30 хвилин, а їхні колеги намагалися врятувати їх.

Усі шість втратили свідомість на той момент, коли їх вдалося витягти з води. Реанімаційні заходи не досягли успіху.

"Вперше загинуло шість співробітників, - сказав директор рятувальної служби Мохаммад Хамдан Вахід агентству Bernama. - Це дуже сумний день для нас".

За словами пана Вахіда, дамба, яка захищала місцевість, не впоралася з напором води, яка хлинула до ставу внаслідок потужної зливи. Вона і створила сильну течію.

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