Ще одна справа: Миколу Азарова та його сина підозрюють в хабарі у 140 мільйонів

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Прокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єру Миколі Азарову та його сину, екс-нардепу Олексію Азарову, в отриманні 140 млн хабара.Про це заявила прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, хабар в особливо великому розмірі колишні посадовці отримали в 2010 році.

Також обох підозрюють в тому, що вони незаконно сприяли призначенню на посаду першого віце-прем'єра.

Досудове розслідування триває, зазначають в прокуратурі.

Інші справи

Микола Азаров займав посаду прем'єра України з березня 2010 року по січень 2014 року. Після Євромайдану в лютому 2014 року він виїхав з країни. Наразі перебуває у Росії.

Він фігурує в кількох кримінальних провадженнях.

Зокрема, йдеться про незаконну виплату пенсії з переплатою в 585 тис. гривень, про розкрадання 220 млн гривень, а також в 2015 році щодо Азарова відкрили провадження через публічні заклики до захоплення влади в Україні.

Азарова та його сина в 2016 році викликали на допит в ГПУ у справі про заволодіння "злочинною організацією під керівництвом Януковича В. Ф." майна на загальну суму понад 2 млрд гривень.

Втім, екс-прем'єр публічно заявив, що проігнорує виклик.

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