"Бразильська підтяжка сідниць" вбиває жінок: чому ця операція небезпечна

Копирайт изображения Getty Images

Вже друга британка померла через операцію з "бразильської підтяжки сідниць". ВВС дослідила, чому ця операція така ризикована.

Британська асоціація естетичних пластичних хірургів (Baaps) заявила, що це найбільш небезпечна косметична процедура.

Операція стала популярною завдяки знаменитостям.

Тепер багато людей наражаються на ризик, намагаючись задешево провести таку процедуру за кордоном, застерігає Baaps.

"Одна смерть на 3000"

Бразильська підтяжка сідниць (БПС) - косметична процедура, під час якої підшкірний жир з інших частин тіла вводиться в сідниці.

Через ускладнення після цієї операції в середньому по всьому світу помирає одна людина на 3 тисячі пацієнтів, кажуть у Baaps.

У серпні в Туреччині під час такої процедури померла 29-річна Лія Кембридж.

Цього ж року померла друга британка, якій ще не виповнилось тридцяти, дізналася BBC. Розслідування її смерті проведуть протягом наступного року.

"Ця процедура показує найвищий рівень смертності серед усіх процедур через ризик введення жиру у великі вени сідниць, звідки він може потрапити до серця чи мозку", - пояснює Джерард Ламб, пластичний хірург і член Baaps.

"Мій задок підтікав"

23-річна мешканка Уельсу, яка просить її не називати, каже, що після "бразильської підтяжки" цього лютого в Туреччині у неї залишилися шрами на все життя.

Через три місяці після процедури на її сідницях відкрилися рани з інфекцією.

"Я дуже довго не могла ходити, - каже вона. - Чесно кажучи, коли відкрилися отвори і почав витікати жир, стало краще, це дозволило мені знову ходити".

Жінка сказала, що її задок "підтікав" протягом трьох місяців, залишаючи плями на всьому одязі.

"Він пахнув, я мусила бинтувати його щодня, - додає жінка. - Я б дуже хотіла повернути все назад. Я була задоволена тілом, що в мене було. А зараз я заплатила купу грошей, щоб виглядати отак".

"Психологічні проблеми"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виглядає, що тренд на округлі сідниці запровадили знаменитості на кшталт Кім Кардаш'ян

Жінки, які пройшли через таке хірургічне втручання за кордоном, в результаті зверталися по медичну допомогу до Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS). За оцінками Baaps, це обходиться NHS в тисячі фунтів.

Серйозні ускладнення, які вимагають перебування в лікарні, включаючи емболію легенів, жирові некрози та абсцеси, можуть обходитись в більш ніж 13 тис. фунтів за одного пацієнта.

Таким постраждалим потрібно лежати в лікарні в середньому 20 днів.

Кількість дівчат, які звертаються через ускладнення в результаті "бразильської підтяжки", зростає, каже Шеріл Палмер-Хьюз, адвокат компанії Irwin Mitchell, яка спеціалізується на скаргах в сфері косметичної хірургії за кордоном.

"Деяким пацієнткам знадобилася пересадка шкіри, [інші] довгий час не могли працювати, а деякі страждали через психологічні проблеми, - каже вона. - Скаржаться часом на те, що жир переносять не на ту ділянку тіла - наприклад, не на сідниці, а на стегна".

"Досі болить"

Image caption Ця жінка зізнається ВВС, що через два роки після операції досі відчуває біль

Ще одна жінка, яка спілкувалась з ВВС на умовах анонімності, каже, що поїхала до Туреччини на операцію два роки тому, бо "ціна була значно нижчою [ніж у Великій Британії]".

Вперше вона побачила свого хірурга всього за десять хвилин до того, як вона заснула під загальним наркозом.

За кілька днів у неї піднялася висока температура, а коли вона спробувала поскаржитись хірургу та медсестрам, вони перестали відповідати на її електронні листи, каже постраждала.

Жінку поклали в лікарню у Великій Британії, і вона цілий місяць не могла працювати.

Вона зізнається, що навіть за два роки після операції все ще відчуває біль.

Палмер-Хьюз стверджує, що більш як половина її клієнтів мали хірургічне втручання в Туреччині. Угорщина, Бельгія та Іспанія - також популярні напрями.

Вона додала, що жінки підписують документи, не читаючи.

Ці документи часто містять умови, згідно із якими будь-які негативні коментарі в інтернеті чи соціальних мережах, призведуть до позову про наклеп.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.