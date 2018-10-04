Угорщина висилає дипломата України і звинувачує Порошенка в ненависті до угорців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Петра Порошенка в роздмухуванні ненависті

Будапешт висилає українського дипломата у відповідь на вислання Києвом угорського консула із закарпатського міста Берегове. Про це оголосив на прес-конференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, посла України в Угорщині Любов Непоп уже повідомили про вислання одного з консулів.

Пан Сіярто звинуватив Київ у загострення конфлікту, розкритикував законопроекти щодо державної мови, які розглядає Верховна Рада, а ініціативу щодо розміщення додаткової кількості військових на Закарпатті біля кордону з Угорщиною назвав провокаційною.

Як повідомляє видання HVG, Сіярто також звинуватив президента Порошенка у роздмухуванні ненависті до закарпатських угорців заради збільшення популярності перед виборами.

В МЗС України підтвердили вислання одного з українських дипломатів, який виконував в посольстві консульські функції.

"Дійсно можу підтвердити, що сьогодні нашого посла в Угорщині запросили в МЗС Угорщини і їй повідомили про те, що буде висланий перший секретар, який є дипломатом і виконує консульські функції. Водночас, ми вважаємо, що це не є пропорційна відповідь", - зазначила речниця МЗС Мар'яна Беца в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За її словами, співробітник українського посольства є дипломатом, а не тільки консулом, як це було з оголошеним раніше Україною персоною нон ґрата співробітником угорського консульства в Берегове.

"Реакція Угорщини є абсолютно і фундаментально неадекватною. Ми не порушуємо міжнародного права, угорських законів, і взагалі діємо як належить дипломатам", - прокоментував рішення Будапешта Павло Клімкін.

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Реакція Угорщини є абсолютно і фундаментально неадекватною. Ми не порушуємо міжнародного права, угорських законів, і взагалі діємо як належить дипломатам. А нашого дипломата влаштуємо у Представництві МЗС в Ужгороді, їм там точно потрібно підсилення. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 жовтня 2018 р.

Україна оголосила персоною нон ґрата угорського консула в закарпатському місті Берегове в четвер вранці.

Вимогу щодо відкликання угорського консула у Києві висунули два тижні тому. Причиною став відеозапис видачі угорських паспортів в консульстві у Берегові, який оприлюднило державне інформагентство Укрінформ.

На відео прихованою камерою зафільмували церемонію надання угорського громадянства мешканцям Закарпаття. Спочатку видають паспорт, далі лунає присяга на вірність на тлі угорського прапора. Після цього нібито співробітник консульства просить угорською мовою не розповідати про паспорт українським чиновникам.

Це відео спровокувало нове загострення українсько-угорської суперечки. Міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував Угорщині або довести, що відео є фейковим, або відкликати консула Йожефа Бачкаі.

Петер Сіярто заявив, що відео використано саме у передвиборчій боротьбі в Україні для підігрівання ненависті до угорців.

"Подвійне громадянство - це звичайна практика в ЄС, тож українське обурення свідчить, що Київ несерйозно ставиться до європейської інтеграції та вступу в НАТО", - заявив він.

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