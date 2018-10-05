Нейрохірург у Канаді прооперував плюшевого ведмедика
Канадський нейрохірург провів сміливу експериментальну процедуру без анестезії - на плюшевому ведмедику.
Попри те, що лікар Даніель Макнілі ніколи раніше не оперував плюшевих ведмедів, він не зміг відмовити в операції на прохання хворої дитини, якій належала іграшка.
Восьмирічний Джексон Маккі дорогою до операційної спитав нейрохірурга, чи може він заразом полікувати і його ведмедика на ім'я Малюк.
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Джексон від народження страждає на гідроцефалію - накопичення спинномозкової рідини, і лікар Макнілі опікується хлопчиком з перших днів його життя.
"Як можна було відмовити?" - написав лікар у Twitter під фотографіями операції ведмедика. Його твіт вже перепостили більш ніж 12 тисяч разів.
Макліні діагностував у ведмедя розрив під пахвою і під час операції одягнув на нього "кисневу маску".
Ведмедик Малюк, з яким Джексон не розлучається, стійко витримав усі маніпуляції і навіть весь час усміхався.
Зараз обидва пацієнти відновлюють сили після успішних процедур.
Лікар Макнілі, який працює в Центрі здоров'я в Галіфаксі в канадській провінції Нова Шотландія, ремонтував шунт - маленьку трубку, яка допомагає викачати зайву рідину з мозку Джексона і знизити тиск.
Родина Джексона каже, що вони дуже вдячні лікарю, який зробив все можливе, аби їхній син почувався комфортно в цей важкий момент.
"Він так пишався цим. Адже його улюблений ведмедик лежав з ним разом на лікарняному ліжку", - розповів журналістам батько хлопчика Рік Маккі.
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